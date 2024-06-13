吳東進遭約談…受新板傑仕堡案風波影響 新壽洪士琪發員工信激勵士氣

新北地檢署11日為了二年前的新光新板傑仕堡一案不僅約談新光金創辦人、前董事長吳東進到案說明，同時還出動搜索新光人壽，為鼓勵員工士氣，新壽副董事長洪士琪今天發出一封親筆署名的員工信，為全體員工打氣，全文如下：

六十年來，新光人壽的榮耀，是在信譽第一、自重自尊的信條下所焠煉，更是新光 所有同仁兢兢業業、精誠合作的職業生涯所鑄造；新光，是我們希望的春天，是我們光明的未來，更也是我們成就共好的一切。

去年，當我們勇敢地承擔了大家共同期許的改革信念，佈新除舊的法令規範是急切的，興利除弊的轉型蛻變是痛楚的，但我們從來沒有忘記，我們承諾的改革使命，就是 為了讓一直信賴新光的所有保戶、長期支持的所有股東，和各位辛勤敬業的所有同仁，共享共榮來創造最大的價值實現。

所幸，自今年一月三階業務改制以來，目前五、六月換算保費達成額已超越金融 海嘯後的新高，創造了十五年來的新高點。我們的財務投資，在各相關部門的共同努力下，也顯著地增長，這都有賴於各位新光同仁無私的相互支援，和從不懈怠的團結合作。

雖然，外面風雨的挑戰並未停歇，沈重的磨錬還在考驗，但我們相信，所有堅守崗位的新光同仁，都有真誠良善的正念，我們也更相信，這些不同角度的爭執意見，都是盡責付出的奉獻，我們不僅尊重珍惜，也要祝福新光所有同仁平安喜樂，殊途同歸。

最後，藉由最近這句正能量的台詞:「車子往前跑，就能解決任何困難」，期許新光 所有同仁，不要讓這飄搖的風雨，改變了我們的理想和笑容，要讓我們的理想和笑容， 來改變這風雨的飄搖;期許新光所有同仁，繼續堅持我們六十年來不變的信念，繼續堅 持做一個偉大的新光撐傘人，堅若磐石地撐起這把象徵我們新光的大雨傘，精誠合作勇 敢向前，就一定能有無限的力量和希望，在這風風雨雨的動盪之後，就一定能看到日麗 中天的彩虹。