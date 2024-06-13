央行未升息卻調高存準率 行庫高層解讀從「這」下手：意在收緊房市資金

此次央行並未升息，但卻調高存款準備率1碼，對此大型行庫高層解讀，央行意在從銀行下手，收緊市場資金，最主要有鑑於現在不論股市或房市的投資潮太熱，都是因為市場資金太浮濫，因此，調高存款準備率來發揮收緊資金的效果，尤其是希望對民眾買房發揮降溫效果。

多家行庫也鬆了一口氣。行庫主管直言：「現在已沒有升息的空間！」一方面聯準會都開始要降息了，央行升息影響台美之間利差的變動，帶動新台幣匯率升值，對台灣出口不見得好，另一方面，銀行也會很慘，以央行現在的作法，每次升息，都要各大行庫：「必須連活存都反應！」

一家大型行庫高層也表示，此外，現在的放款利率，都以TIBOR計價，該基準利率上揚幅度，沒有存款利率來得高，因此也使得即使央行升息，但銀行這裡的存款、放款資金，卻因為上述問題發生「入不敷出」現象，再加上放款市場競爭激烈，使貸款利率更拉不上來。還有另一個更大的問題，在於銀行現在儘管一直加碼美債，但大多數的債券部位仍是台債，央行升息，債券價格就會掉下來，行庫就會有評價損失。

在各種沙盤推演的版本，央行最後選擇了將受限區的房貸成數，直接從7成降為6成；對此大型行庫則認為，倘若是將全國都納入限制區，則衝擊會更大，由於受限區原本就有成數上的限制，現在7成降為6成，雖然使受限區再受衝擊，但被央行管制成數的範圍並未擴大。央行之所以如此決策，亦和新青安的檢討有關，土銀將在下周一召集八大行庫開會，對於防人頭戶、包租公提出機制，並且要求新青安貸款戶簽署「切結書」，三大議題提出對策之後，同時將全面出動查核新青安貸款戶，也發揮了對央行房市管制措施「分憂」的作用。

行庫主管則認為，央行的管制，將會影響建商未來的推案方向，接下來會往七個受限區以外的其他地區，例如，鄰近雙北市的基隆、或是台中市、台南市鄰近的雲嘉、或是鄰近高雄的屏東等地，尤其是在行政區地界部分，過了一座橋，成數就差了2成，將影響購屋者買房的決定。

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