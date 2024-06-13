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富邦媒連續八年登證交所「公司治理評鑑前5%」最高榮耀

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）公司治理表現優異再創佳績，在臺灣證券交易所「第十屆公司治理評鑑」中，從1,706家上市櫃受評公司中脫穎而出，連續八年榮登「公司治理評鑑前5%」最高榮耀、六度名列「市值100億元以上之非金融電子類前10%」，momo於維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展等四大構面評鑑指標皆獲得肯定。

momo持續精進公司治理，以提升企業永續發展與強化企業競爭力。面對全球新興風險不斷湧現，momo於2023年11月董事會通過增訂「風險管理政策與程序」，辨識並提前因應可能影響公司營運之潛在風險，據以落實推動及發揮功效。momo為全面掌握氣候變遷風險，導入TCFD氣候相關財務資訊揭露建議架構，於2023年7月公開發布台灣電商業第一本TCFD報告書，揭露在風險管理、低碳轉型之路徑規劃，展現積極落實永續營運之決心。

momo近年致力實踐「低碳轉型」行動，助攻綠色循環經濟，2023年首度取得ISO 14067碳足跡證書以及環境部碳足跡標籤，強化碳足跡資訊揭露，讓消費者瞭解在momo平台上每件商品服務之碳排放量。momo也全面啟動「綠活會員」計畫，從綠色包裝、綠色物流、綠色消費三大管齊下，加速綠色永續行動力，深化momo永續消費客群經營，至今已超過39萬名消費者熱烈響應，攜手消費者與供應商一同打造低碳消費的正向循環。

面對永續供應鏈管理，momo攜手供應商共同落實人權保障，頒布《供應商暨承攬商永續發展守則》，鼓勵合作夥伴提升人權管理強度，已攜手上萬家商品供應商家響應，簽署率達100%。未來momo將持續自我策進，致力於深化在企業環境(E)、社會(S)、治理(G)等永續議題的發展，發揮線上零售通路龍頭的影響力，引領產業邁向永續。

momo 綠色消費

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