台新人壽奪「台灣成長最快速壽險」！新契約保費增672%

台新人壽喜獲雙料殊榮捷報！台新人壽自2021年加入台新金控，以台灣壽險業新銳之姿，快速擴展公司組織與業務規模，近日受到英國媒體《全球經濟雜誌The Global Economics》「全球經濟獎The Global Economics Awards」及《全球商業觀點雜誌The Global Business Outlook》「全球商業展望獎The Global Business Outlook Awards」肯定，獲頒「台灣成長最快速壽險公司」的最高榮譽，顯示台新人壽卓越的企業經營績效及品牌實力倍受國際肯定，成為國內壽險業的新指標。

台新人壽董事長蔡康對於獲獎表示，面對瞬息萬變的經濟與社會情勢，在台新金控資源挹注並發揮集團綜效下，台新人壽憑藉優質壽險顧問、多元通路業務團隊和內勤團隊的努力，秉持專業的壽險保障精神與卓越的服務品質，群策群力打造喜樂高效的企業文化，並透過持續優化各項服務、重視公平待客、提升金融友善，創造優異的實績，才能獲得此榮譽。

蔡康指出，台新人壽從原先以壽險顧問通路為主的經營型態，積極轉型開拓銀行保險、壽險顧問、保經代多元並進的業務通路模式，快速擴大公司組織與業務規模。在持續推出新產品支持三大通路銷售動能的迅速發展下，總保費收入從2020年157.9億元至2023年達291.9億元增長85%；其中新契約保費（FYP）收入從2020年16.4億元至2023年達126.9億元，大幅成長672%；市占率由2020年0.18%成長至2023年為1.89%，業界排名由2020年第22名至2023年提升為第13名。此外，資產總額相較於2020年底成長了41%，於2023年達2,725.3億元，成功創下台灣壽險業界「成長最快速公司」的里程碑。

除了在保險本業戮力經營，台新人壽更深耕公益領域，擴大社會影響力：透過持續贊助台新青少年基金會舉辦「台新青少年志工菁英獎」，鼓勵台灣的年輕學子拓展志願服務新視野、探索自我價值，接軌並實踐聯合國永續發展目標（SDGs），為社會與環境帶來正向改變。此外響應台新金控（2887）加入運動贊助的行列，共同提倡良好運動風氣；參與「關懷台灣系列-我的一畝田」，與金控旗下各子公司攜手支持在地農產品。除了在地關懷回饋社會，於日常營運中以實際行動支持節能減碳，致力推動環境永續。未來，台新人壽將持續努力精進和創新，為客戶創造更多價值，期許成為最值得客戶信賴的智慧好夥伴。

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