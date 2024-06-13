中光電蟬聯十屆公司治理評鑑上櫃公司 排名前5%

台灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心公布第十屆公司治理評鑑結果，並於13日進行頒獎表揚，中光電 （5371）展現在公司治理領域持續深耕成果，自1,706家上市櫃公司中脫穎而出，連續十度榮獲上櫃公司排名前5%殊榮，並由財務長暨永續委員會委員何新斌代表上台領獎。

第十屆公司治理評鑑以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「推動永續發展」等四大構面，共80項指標多方面評估企業的公司治理分數。相較於第九屆公司治理評鑑，臺灣證券交易所加重第十屆「維護股東權益及平等對待股東」與「推動永續發展」的指標數及配分權重，顯示目前社會對該議題的重視。

本屆公司治理評鑑受評企業包含上市公司952家及上櫃公司754家，合計1,706家。其中排名前5%之38家上櫃公司中，僅8家連續十年維持於前5%。在這場激烈的良性競爭中，中強光電仍連續十年排名前5%，並名列「市值100億元以上之電子類」前10%，顯現出中強光電對公司治理的重視與成熟實力。

為響應國際淨零浪潮及國內氣候變遷因應法，中強光電以永續委員會為首，攜手環保委員會、永續能源委員會及TCFD小組，制定永續目標並持續推動相關策略，訂立「以2021年為基準年，2032年溫室氣體（類別 1和 2）絕對減量 50.4%，類別3~6絕對減量30%」之科學基礎減碳目標提交SBTi審核，並於2024年4月通過目標審核。

此外，也將2023年訂為公司綠色產品元年，除自行規劃及建置產品碳足跡盤查平台，也訂立再生原料及環保包材等明確的短中長期目標，同時持續與台灣氣候聯盟、台灣淨零行動聯盟、CDP及TCFD等國內外倡議接軌更透過建置多座太陽能發電系統及綠電轉供，將再生能源使用率提高至16%。未來將持續與利害關係人共同落實減碳策略加強減碳力度，逐步達成SBT減量及淨零目標。

中強光電秉持最高誠信經營原則，將「上市上櫃公司治理實務守則」作為公司治理運作依歸，且在公司治理與內部管理機制上遵守相關法令規定辦理，落實營運及財務等各項資訊透明化，並透過董事會加強對公司營運督導與管理，亦設置審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會以利董事會執行其職責。

除入選「公司治理指數」、「上櫃 ESG 30指數」、「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」、「特選上櫃ESG龍頭報酬指數」、「TPEx FactSet氣候韌性指數」、「薪酬指數」及「勞工就業 88指數」，更獲得各大永續獎項，顯示公司內部治理機制及永續績效受到高度肯定。

中光電表示，未來將持續致力於變革與創新，提高公司永續競爭力，並以積極行動回應氣候變遷的議題，將綠色設計概念導入產品開發過程，降低產品對環境之衝擊以符合客戶需求，持續呼應全球永續發展倡議框架，攜手利害關係人共同達成聯合國永續發展目標，發揮正向影響力以共創永續世界。 金融監督管理委員會主任委員彭金龍（左） 頒獎予中強光電財務長何新斌。圖／業者提供

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