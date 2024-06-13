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國泰世華銀：Fed今年降息幅度 端看8月23日全球央行年會

中央社／ 台北13日電
國泰世華銀行今天發布媒體快訊指出，本次FOMC會議將政策利率維持5.25%至5.50%區間，點陣圖調整今、明、後年降息幅度，由3、3、3碼修正為1、4、4碼（1碼為0.25個百分點），貨幣政策轉寬大方向不變，顯示Fed態度鷹中偏鴿。國泰金控／提供
國泰世華銀行今天發布媒體快訊指出，本次FOMC會議將政策利率維持5.25%至5.50%區間，點陣圖調整今、明、後年降息幅度，由3、3、3碼修正為1、4、4碼（1碼為0.25個百分點），貨幣政策轉寬大方向不變，顯示Fed態度鷹中偏鴿。國泰金控／提供

國泰世華銀行今天指出，Fed最新利率連7凍，不過點陣圖修正降息幅度，雖然仍需觀察通膨數據改善，但整體Fed的態度為鷹中偏鴿；此外，全球央行年會預計8月23日舉行，是觀察美國今年降息1碼或2碼重要分水嶺。

國泰世華銀行今天發布媒體快訊指出，本次FOMC會議將政策利率維持5.25%至5.50%區間，點陣圖調整今、明、後年降息幅度，由3、3、3碼修正為1、4、4碼（1碼為0.25個百分點），貨幣政策轉寬大方向不變，顯示Fed態度鷹中偏鴿。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）會後表示，排除升息選項，而就業市場正取得更好的平衡。通膨數據的滑落已有進展，但現階段尚未有足夠信心降息，仍需多觀察數月狀況。

國泰世華銀表示，全球央行年會美國傑克森霍爾（Jackson Hole）預計8月23日舉行，是觀察今年降息1碼或2碼的重要分水嶺；若6、7月通膨進一步取得進展，9月仍可能降息，但若數據改善不如預期，降息時點恐推遲至12月。

在高利率環境下，國泰世華銀認為，美國經濟復甦動能偏緩。美國第1季GDP年化季增下滑至1.3%（前值3.4%）、ISM製造業指數連2個月下滑，顯示美國製造業復甦步伐緩慢，以及就業降溫、職缺數下滑，紓解薪資及服務業的高位通膨，消費支出動能轉弱。

國泰世華銀預期，通膨減速仍緩，短期內Fed將維持觀望態勢，加上美國財政部將於第3季增加發債規模，預測美債殖利率延續高位震盪格局，10年期公債殖利率在4%至4.3%盤整。

匯市部分，國泰世華銀指出，美國景氣降溫，使市場對降息產生期待，有利美元轉弱，但上週歐洲央行（ECB）先行降息，短線美元仍偏強整理。

國泰世華銀指出，下次FOMC會議前，仍需關注CPI（消費者物價指數）、PCE（個人消費支出物價指數），以及NFP （非農就業報告）等數據。

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