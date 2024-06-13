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新台幣升5.6分 收32.33元

中央社／ 台北13日電
新台幣示意圖。聯合報系資料庫
新台幣示意圖。聯合報系資料庫

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.33元，升5.6分，成交金額11.89億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.35元，最高32.284元、最低32.35元。

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