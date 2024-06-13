瑞銀上調金價預測：2024年平均預估達2,365美元　

瑞銀13日宣布上調金價預測。瑞銀貴金屬策略師 Joni Teves 表示：「我們大幅上調了金價展望，將2024年平均預測和年終目標分別上調8%至2,365美元和2,600美元。預計金價將在未來兩年進一步上漲，預計在此期間金價將突破2,800美元。」

Joni 的長期金價預測（按實際價值計算）也從1,750美元上調11%至1,950美元。這意味著，儘管預計從長遠來看，金價最終會回落，但現在預計，在調整通脹後，名義金價應該會保持在比以前高得多的水準，在2,300美元左右。

Joni 續說：「我們還上調了白銀價格預測，預計白銀的表現優於黃金」。

瑞銀指出，預測的重大變化反映市場已經發生結構性轉變的觀點，官方部門強勁的黃金購買和彈性的實體需求有效地創造了黃金交易區間的水平轉變。這為市場奠定了堅實的基礎，有助於鞏固投資者看漲黃金的觀點。宏觀不確定性和持續的地緣政治風險表明，官方機構和投資者對黃金的多元化趨勢可能會持續。認為兩類市場參與者仍有增加黃金配置的空間。

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