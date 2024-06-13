LINE BANK獲金管會核准開賣基金 純網銀基金銷售進入戰國時期

繼開辦外幣存匯款服務後，LINE Bank再獲金管會核准開賣基金，同時也是繼將來銀行之後，第二家獲准開賣基金的純網銀。對此LINE Bank指出，將攜手12家國內外基金公司，為客戶提供涵蓋AI、美日台股等熱門標的、完整的基金商品及服務，至於樂天，據了解樂天並未向金管會提出銷售基金申請，目前銷售策略將以直接把有基金投資需求的客戶，導流給基富通為主。

LINE Bank打出「全面及終身0手續費」的促銷，只要是開立LINE Bank基金信託戶的投資人，即享基金交易申購手續費、轉換手續費、信託管理費通通「全面、終身0手續費」，對此LINE Bank指出，是國內第一家提供買基金全面、終身0手續費的銀行，只要是LINE Bank客戶，這項優惠不限基金商品、交易方式、投資期數或扣款次數，亦沒有筆數上限的限制。

將來銀行則同樣對基金客戶提供「0元手續費、0元信託管理費」優惠，另外為吸引更多客層，將來銀行還開發「禮物卡」功能，讓客戶帶動親友一起投資。將來銀行是第一家獲金管會核准開賣基金的純網銀，近二個月來，除了財管會員在開業首月即破萬人，後續仍呈倍數成長，男女比例約57:43，客群主要來自於四大產業，包括金融業、公務員、高科技業、餐飲業，此外，學生族群透過將來銀行數位帳戶下單買基金也非常多。

相較傳統銀行1.5~3%的手續費，和一年要0.2％的信託管理費，目前兩大純網銀都打出手續費、信託管理費全面免費的號召，吸收財富管理客戶的旺盛企圖心由此可見。

據將來銀行對於最受財管會員歡迎的投資標的最新觀察，除了近期正夯的科技基金外，將來銀行指出，年輕投資人也積極想找握單一國家的未來成長前景，如未來性備受看好的印度、日本、越南等單一國家。這意思其實就是銀行完全不收客戶費用。

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