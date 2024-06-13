虛擬通貨公會正式成立 制定自律規範為首要任務

台灣虛擬通貨產業的監管邁入新的里程碑。中華民國虛擬通貨商業同業公會今日召開成立大會，24家名列金管會《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》的業者入會。並於第一屆第一次理監事聯席會議中，由幣託科技(BitoPro) 共同創辦人暨執行長鄭光泰當選首屆理事長，鏈科（XREX）共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗當選首屆副理事長。

金管會證期局證券商管理組組長黃錫和致詞時表示：「金管會很重視虛擬資產業的發展。我們認為這一行業的健康發展與社會和經濟的發展息息相關。公會的成立將為行業帶來更多的合作和共識，促進行業的守法性、標準化和健康發展，以確保行業的安全、透明和穩定，提升對於消費者權益的保護。」他也強調，未來金管會將加強虛擬通貨公會的合作，攜手加強客戶權益保護，以提高整個行業的信譽和形象，並促進產業健全發展。

鄭光泰表示：「感謝大家的支持，能夠獲選為虛擬通貨公會第一屆屆理事長非常榮幸，台灣有很多的人才和機會，希望未來可以整合資源，打造區塊鏈的上下游產業鏈，在台灣打下扎實的基礎，制定出合理且有效的《自律規範》。」

虛擬通貨公會是依金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則》所成立的「監管型」公會，是產業和政府的唯一直接溝通窗口。成立後的首要任務即是擬定《自律規範》，妥善執行業者的分級與分類管理，打造上下游產業鏈與生態系，在照顧業者的利益與產業發展的同時，也滿足政府期待並保護消費者權益。

虛擬通貨公會表示，於籌備階段就已和法務部及多個單位開展反詐騙、反洗錢以及聯防機制建立等工作，接下來也將接續推進，貢獻產業技術協助執法，大幅降低產業風險與負面事件，撕除產業的污名化標籤，建立乾淨、安全且可持續的產業環境，為了達到這個目標，《自律規範》的制定與實踐將會是最堅實的基礎。

前行政院政務委員、現任台灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲自去年9月以來，一路指導支持業者成立公會並擔任總顧問，她表示：「我們要一起讓這個虛擬通貨產業變成一個可信任的產業。公會成立的過程中外界有很多質疑聲浪，但是主管機關給業者自律的機會，我們要珍惜主管機關的善意，業者必須團結而不要相互指責，實踐一個創新監管方式的典範。」

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