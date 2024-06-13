6月台股期指漲277點
台北股市今天終場漲263.08點，收22312.04點。6月台指期以22323點作收，上漲277點，與現貨相較，正價差10.96點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，6月期貨22046點、7月期貨21914點。
台股今天終場漲263.08點，收22312.04點，成交金額新台幣5169.62億元。
6月台指期貨以22323點作收，漲277點，成交11萬2243口；7月期貨以22190點作收，漲276點，成交3373口。實際收盤價格以期交所公告為準。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 趕在打房前先賣？5月北台灣推案爆大量
▪ 「人生被毀！」媽逼他用新青安無痛買房 半路殺出大學生害房貸優惠蒸發
▪ 新屋陽台縮水！台南減最多、這都最迷你不到2坪
▪ 萬物齊漲 建材業者苦喊：撐不住！ 這建商卻逆風指「房價多頭走勢將結束」
▪ 每7間就有1間！全台15坪以下小宅交易創新高
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言