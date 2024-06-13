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6月台股期指漲277點

中央社／ 台北13日電

台北股市今天終場漲263.08點，收22312.04點。6月台指期以22323點作收，上漲277點，與現貨相較，正價差10.96點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，6月期貨22046點、7月期貨21914點。

台股今天終場漲263.08點，收22312.04點，成交金額新台幣5169.62億元。

6月台指期貨以22323點作收，漲277點，成交11萬2243口；7月期貨以22190點作收，漲276點，成交3373口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台指期 台灣期貨交易所

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