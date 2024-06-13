6月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲263.08點，收22312.04點。6月電子期收1193.45點，上漲19.35點，逆價差0.12點；6月金融期收1976.00點，上漲8.80點，正價差6.71點。
6月電子期以1193.45點作收，上漲19.35點，成交1155口。7月電子期以1188.00點作收，上漲19.35點，成交26口。
電子現貨以1193.57點作收，上漲18.75點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差0.12點。
6月金融期以1976.00點作收，上漲8.80點，成交882口。7月金融期以1971.80點作收，上漲9.00點，成交25口。
金融現貨以1969.29點作收，上漲5.02點；6月金融期貨與現貨相較，正價差6.71點。實際收盤價以期交所公告為準。
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