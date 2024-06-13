遠銀 ESG 員工閱讀結合公益 贊助500人次早療經費

為倡議遲緩兒早期療育的重要性，遠東商銀（ 2845）發起ESG永續閱讀活動，邀請員工每人完成200張線上課程領證，只要累積500位同仁參與 ，即贊助500人次早期療育相關服務經費。

在同仁的熱情響應之下，這項ESG閱讀績效結合公益的活動很快於今年第一季達標，日前由人力資源總處代表完成捐贈。

遠東商銀表示，伊甸基金會是國內運作穩健且執行績效有目共睹的社會福利機構之一，對家有發展遲緩兒的家庭而言，是一道點亮生命的光，所提供的早期療育服務，包括時段療育、到宅療育、個案管理、日托等服務，每年協助約兩萬名發展遲緩兒童踏穩成長的步伐。

伊甸同時也致力充實照顧者的教養經驗及早療知識 ，以專業及愛心陪伴慢飛家庭度過漫長的早療歷程 ，成為家人堅強可靠的後盾。

此次捐款經費使用於慢飛天使早期療育服務，幫助他們趕上發展里程碑。

遠東商銀對伊甸的贊助始於1997年，一開始即朝著永續合作的模式規劃，建立伊甸愛心卡為核心平台，發展多元、便利的捐款機制，除回饋捐款外更加上匯聚自大眾的涓滴愛心，蔚為可長可久的慈善長河，至今累計捐款突破新台幣9,800萬元。

穩定的捐款挹注，向1億元大關邁進中，協助伊甸得持續發展早療服務。此外，遠東商銀更以專案合作方式，協助倡議早療的理念，讓社會大眾更認識慢飛天使，支持更多的發展遲緩兒趕上成長，一起向前行。