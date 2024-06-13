施羅德投信攜手 LINE Bank 打造數位基金理財服務

6月12日公布的美國CPI數值優於市場預期，對美國官員來說，通膨逐步降溫，已不是心頭刺，而Fed 也釋出訊息今年將降息1碼，錦上添花，接連激勵美股四大指數大漲；國內近期大事就是2024年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）名人效應與AI議題，媒體熱點與展會參加人數雙雙創新高，包括資通產業買家及產業專業及投資人士，施羅德台灣樂活中小基金經理人游秋華亦前往展場直接觀察產業鏈發展及投資商機。

這次COMPUTEX 2024以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，邀請世界知名大廠掌門人站台拉升人氣，推升台灣成為國際矚目焦點，與此同時，還讓AI龍頭輝達股價飆升，市值在6月5日突破3兆美元。此外，輝達早於日前公布股票分割一拆10，這對想要趕搭輝達的股民來說，無疑一個好消息，6月7日已完成股票分割，股價變得相對親民。

游秋華表示，隨著電腦展落幕，市場仍會持續聚焦輝達供應鏈的台灣隊實力與獲利成長力道，台股指數攀高有望，護國神山股價亦頻創歷史新高，台股動能無法忽視，不過，游秋華提醒投資人留意三個風險因子，一是地緣政治因素，二是美總統選舉，三是Fed降息態度。前兩者均已發酵得差不多，市場預期Fed會在9月降息，對股市短線行情或許會帶來影響，但考量台股擁有堅實的AI話題，預料長線具支撐力道。

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