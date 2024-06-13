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LINE Bank 開賣基金 首家銀行全面、終身0手續費

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
LINE Bank表示，即日起開立LINE Bank基金信託戶的投資人，即享基金交易申購手續費、轉換手續費、信託管理費通通「全面、終身０手續費」。LINE Bank／提供
LINE Bank表示，即日起開立LINE Bank基金信託戶的投資人，即享基金交易申購手續費、轉換手續費、信託管理費通通「全面、終身０手續費」。LINE Bank／提供

繼開辦外幣存匯款服務後，LINE Bank財富管理版圖再下一城，13日宣布開賣全球境內外多檔基金，成為首家提供境內外基金商品的純網銀，並將攜手12家國內外基金公司，為客戶提供涵蓋AI、美日台股等熱門標的、完整的基金商品及服務。

LINE Bank表示，即日起開立LINE Bank基金信託戶的投資人，即享基金交易申購手續費、轉換手續費、信託管理費通通「全面、終身０手續費」。有別於市場上通路的手續費限制，LINE Bank是國內第一家提供買基金全面、終身0手續費的銀行，只要是LINE Bank客戶，這項優惠不限基金商品、交易方式、投資期數或扣款次數，更沒有筆數上限，讓投資績效不打折扣。

LINE Bank總經理黃以孟表示:「從普惠金融角度出發，LINE Bank期望提供客戶直覺、簡單且快速的行動金融體驗，清爽的介面輔以剛剛好的訊息量，讓專業的理財商品更容易理解、選擇和管理。LINE Bank基金平台境內外基金產品也相當完整，加上現在推出全面、終身0手續費優惠活動，是值得投資人選擇的銀行投資平台。」

除了基金交易手續費優惠外，7月底前，完成開立理財雙戶（基金信託帳戶及外幣活存帳戶）的投資人，更有機會抽中現金8.8萬元。目前LINE Bank美元活存利率高達4.5%，無起息門檻且按日計息。

LINE Bank說明，目前第一階段預計規劃將與12家基金公司合作，包含安聯投信、摩根投信、富蘭克林投顧、施羅德投信、富蘭克林華美投信、富邦投信、野村投信、聯博投信、富達投信、PIMCO品浩等，將國人喜愛的基金陸續上架。投資人依個人需求與風險承受度，將可隨時以單筆或定期定額方式，申購全球境內外基金商品，包含股票型、債券型、平衡型基金等。

基金公司看好與LINE Bank合作所帶來的成果。安聯投信總經理陳彥婷表示：「與LINE Bank合作期望更能進一步擁抱年輕世代，讓基金投資理財變成全民運動。」摩根投信董事長唐德瑜表示：「期望能夠與LINE Bank聯手服務到更多年輕或網路族群，讓更多人受益於專業的金融投資服務。」富蘭克林投顧表示：「與LINE Bank合作建構新數位理財生活圈，將吸引國人更早加入基金投資行列」施羅德投信總經理謝誠晃表示：「我們認為LINE Bank是追求長期投資，最輕鬆、省力的基金申購服務。」

LINE Bank表示，投資人若想馬上享有「全面、終身0手續費」優惠，現在進入LINE錢包點選LINE Bank捷徑，無需額外下載應用程式，成為LINE Bank存戶即可馬上開立基金信託戶、申購基金，24小時感受最便捷的基金投資體驗。

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