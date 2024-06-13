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LINE Pay 星種子計畫第二波開跑 廣招多元人才

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE Pay 13日宣布第二波LINE Pay星種子計畫正式啟動。LINE Pay表示，今年3月首度啟動「LINE Pay星種子計畫」，三週吸引超過1,500封履歷投遞，其中畢業後出社會3年內的求職者即佔三成，更有在學學子投遞履歷希望搶得先機，顯示行動支付也成為社會新鮮人嚮往的熱門產業之一，首波錄取者更是展現對支付產業的熱情，報到第二天就成功開發知名商店加入LINE Pay。

行動支付產業蓬勃發展，持續導入新科技的應用，「LINE Pay星種子計畫」積極招募種子人才，特別重視求職者的個人特質，只要具備樂觀、積極，對於新的科技及新的事物勇於嘗試，不論是今年將畢業的應屆畢業生、初出社會的新鮮人、或對支付產業具備企圖心的優秀人才都歡迎加入。

「LINE Pay星種子計畫」錄取後會展開專業培訓，幫助同仁深入瞭解行動支付產業知識及發展，以持續拓展支付據點為目標，第一波錄取者已獨當一面於第一線開發商戶，有同仁在報到第二天就展現熱情與專業，成功開發知名牛肉麵店加入LINE Pay，更意外獲得與明星店家的合照，直呼是另類福利，而LINE Pay目前全台支付據點也突破53萬處。

在第一波的面試中，有年輕求職者表示，從學生時期就對新創公司有高度興趣，本身更是行動支付的愛用者，便鎖定支付龍頭公司LINE Pay求職，但因過去公司開放職缺多為需具備相關經驗資歷等條件，這次「LINE Pay星種子計畫」讓年輕無相關經驗的求職者也有機會加入便積極爭取，希望個人的職涯與經歷能與LINE Pay一同提升與發展。

LINE Pay的應用非常廣泛，也有在保險業擁超過10年資歷的求職者前來應徵，並透露在保險業期間曾經因為使用行動支付繳保費的功能，幫公司簽進VIP客戶的百萬大單，因此希望加入LINE Pay以結合自己的業務能力與專長開創新機會，錄取後實際觀察發現，在LINE Pay不僅能透過推廣行動支付廣泛多元的服務幫助商店生意成長，未來更有機會成為開店顧問，開創全新的職涯跑道。

LINE LINE Pay 求職

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