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新台幣午盤升5.5分 暫收32.331元

中央社／ 台北13日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.331元，升5.5分，成交金額8.69億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.35元，早盤最高32.284元、最低32.35元。

外匯 新台幣

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