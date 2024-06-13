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凱基證券推出「e智慧」掌握交易時機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券推出「e智慧」智能下單新功能，多項便捷服務獲得線上直播發表會網友熱烈好評。(凱基證券/提供)
凱基證券推出「e智慧」智能下單新功能，多項便捷服務獲得線上直播發表會網友熱烈好評。(凱基證券/提供)

AI時代來臨，改變了學習、工作以及很多的生活型態，投資行為與模式也不例外，凱基證券為貼近投資人切身需求，推出隨身e策略APP「e智慧」下單新功能，解決投資人在投資上沒時間盯盤，而錯失最佳進出場交易時機的痛點。

為讓更多投資人瞭解如何使用「e智慧」新功能，凱基證券近期於官方YouTube頻道舉辦直播發表會，當天在線人數近萬人，投資人反應熱烈紛紛於直播留言「這麼好用的新功能居然不收費」、「策略選股串接e智慧下單太方便」，然而直播時的重頭戲，獨家公開搭配新功能的「三大陣法使用攻略」，簡單設定就能輕鬆自動追蹤、下單強勢股，讓網友不禁大讚貼心又好用。凱基證券並將發表會影片上架於官方YouTube頻道，讓更多投資人可以了解這項便捷的新功能。

凱基證券表示，「e智慧」台股下單五大新功能可以設定價格、總量、時間等條件智能監控，長達30天監控，符合條件時自動送單。其中「多條件觸價單」針對單一個股同時監控多種不同條件，可設定任一或所有條件同時符合即自動送出委託單，適合希望運用「突破追價」或「跌破停損或放空」等交易策略投資人；「二擇一出場單」針對庫存商品進行停損或停利二擇一賣出，則能幫助沒有時間盯盤及掛單，但已有停利、停損計畫的投資人控制風險、實現紀律交易。

此外「移動出場單」主打「不侷限獲利，虧損有限」讓投資人掌握順勢波段獲利機會，避免過早出場而少賺、或者未達停利點獲利回吐的等狀況；而「限時進出單」可設定標的於特定時間進出場，適合沒時間盯盤又想於特定時間點買賣者；「定時/定量單」可選定一段時間出完單或定好每次出單量，讓想拆單分批佈局的投資人，都能享有大戶級的下單服務。

停利 凱基證

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