國泰世華攜手 CDP 合辦 ESG 論壇 表揚16家傑出企業

國泰世華銀行（2882）12日與全球最大環境揭露組織 CDP (原「碳揭露計畫Carbon Disclosure Project」)合作舉辦「國泰世華銀行ESG論壇」，以中小企業的需求為出發點，除邀請 CDP 分享氣候與自然風險、中小企業在執行環境揭露時所需注意的要點以外，更安排金屬工業中心分享金屬產業的碳盤查與減碳技術應用，論壇活動共吸引百餘家企業共襄盛舉，共同邁向淨零轉型目標。

論壇中也特別表揚，2023年在國泰世華與 CDP 合作的亞洲首個商業銀行計畫中，參與商業銀行計畫並填答 CDP 環境揭露問卷，表現傑出的16家企業， 其中旭隼科技獲「最佳氣候行動獎」；瀚荃、碩天科技、耀登科技獲「最佳碳揭露獎」，以及共有12家企業獲「碳揭露先鋒獎」。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，感謝各個企業參與我們跟 CDP 共同舉辦的商業銀行計畫，邁向淨零轉型並不容易，十分榮幸能和各位一起跨出一大步 ，從環境揭露開始，共同瞭解在哪些環節上能做的更好，轉型的道路上我們會繼續陪伴各位前行。

李偉正也說，全球氣候環境挑戰日益嚴峻，世界各國皆針對碳排放研擬或推行相關的收費管理機制，未來企業碳排放將有可能直接內化為營運成本影響財務表現。國泰世華將客戶的碳排視為自身排放的一部分，除提供各式永續金融商品，更積極引進環境轉型的權威協作，盼能攜手企業將衝擊化為轉機。

為持續強化企業環境揭露效率，CDP 也不斷調整腳步。2022年就發現，對部分中小企業來說，雖然有意參與 CDP商業銀行計畫，積極執行環境揭露，並說明如何管理營運上對環境的衝擊，但在填寫問卷時，常出現部分評分項目門檻過高的情況；即便有替代的管控方式，但仍可能無法在評比中脫穎而出。

在了解中小企業面對的困難後，CDP 即著手進行「 中小企業版」問卷的修調，並邀請在台灣服務企金客戶超過30年的國泰世華銀行，擔任「中小企業 」版本問卷的諮議專家，國泰世華同時也是 CDP 亞洲唯一一個非政府相關組織的諮議專家。

CDP 台灣區負責人宋婉瑜表示，本次的改版旨在打造更加符合中小企業的版本，雖然要求填答的數據有減少，但評分架構和效力對剛起步或資源較少的中小企業更加友善。

國泰世華身為台灣首家承諾自願遵循責任銀行原則（Principle for Responsible Banking）的銀行，更提供多項永續服務，積極與多個永續專業機構合作，落實企業永續的精神並擴大影響力。

不論是在海內外的營運上，國泰世華一直積極結合金融專業與 ESG 精神，未來將會持續邁開永續的步伐，和更多海內外不同領域的專家夥伴合作，成為客戶最佳的金融後盾。 國泰世華銀行李偉正總經理出席論壇致詞，表示國泰世華將會持續攜手中小企業邁向淨零。圖/國泰世華銀行提供 國泰世華銀行ESG論壇於6月12日舉辦，國泰世華銀行總經理李偉正（右3）與講者CDP台灣區負責人宋婉瑜經理（右4）、金屬工業中心蔡修安博士（右5），以及多位主管共同合影留念。圖/國泰世華銀行提供

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