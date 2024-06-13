群益證與復華投信攜手 解析日股布局策略

日本股市今年漲勢搶眼，更創下34年來新高！為了幫助投資人掌握日股布局良機，群益金鼎證券攜手復華投信，於6月4日至6月6日，在台北、台中和高雄三地舉辦「前進日股 關鍵密碼00949」說明會，深入解讀日股趨勢與布局策略。群益金鼎證券新推出的交易工具「蛛網交易系統」，也在說明會中引起熱烈回響。

復華投信副總廖崇文指出，日本大調薪時代來臨，大型企業在今年春季的薪資談判中，同意將薪資平均提高5.3%，幅度創33年新高。薪水增加將帶動消費力提升，有助於扭轉通縮局面，邁入通膨時代，進而推動經濟進入正向循環。

廖崇文強調，日本是美中科技戰下的最大受益者之一，刺激了日本半導體產業的復興，帶動設備及股市投資。此外，日本個人儲蓄帳戶新制今年上路，大幅提升免稅額度及免稅期間。日本人目前持有現金餘額逾1,000兆日圓，若其中10%投入股市，將帶來超過100兆日圓的資金活水，為日本股市注入強勁動能。

值得注意的是，根據日本財務省統計，2024年外資買超日股的金額已逼近6兆日圓，其中各產業龍頭成為外資布局首選，帶動相關指數及個股表現優於大盤

復華日本龍頭ETF（00949）經理人劉昌祚表示，00949是國內首檔聚焦產業龍頭的日股ETF，預計6月12日起展開募集。該ETF採用巴菲特「護城河優勢」投資哲學，成分股經過市值、流動性、基本面和計算權重等多層篩選，並注重全球市場競爭力和海外營運表現，涵蓋五大商社、半導體、製造業龍頭及內需消費等熱門投資主題。

劉昌祚進一步指出，00949成分股鎖定具全球領導地位的日本龍頭企業，這些企業除了擁有優異的市占率和營收表現外，也擁有較高的抗風險能力，有利於吸引資金青睞，進而帶動追蹤指數的長期強勢表現。

除了復華投信對日股精闢的解析外，群益金鼎證券新推出的交易工具「蛛網交易系統」，也在說明會中引起熱烈回響。「蛛網系統」是群益證於3月新推出的智慧單功能，利用系統幫助投資人簡易編織好價格網，觸及設定的價位即買進或賣出，在區間內網住獲利，適合持有庫存且同時想活化資產的人士或追求價值投資的投資人。

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