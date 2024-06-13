集保 eNotice 破60萬人 抽獎活動反應熱烈

臺灣集中保管結算所股務事務電子通知（eNotice）平台提供發行公司股利及ETF收益分配發放電子通知服務，使用人數已突破60萬人，集保再次加碼抽出「e呼百應獎」五名，中獎人可獲得1萬元郵政禮券！還未申請的投資人，於6月30日前申請使用eNotice則仍有超商禮券中獎機會！

集保結算所為感謝投資人熱烈參與使用eNotice，至6月30日前持續每周抽出「e同加入獎」100元及每月「e路相挺獎」300元超商禮券。尚未申請eNotice服務的投資人，可儘速利用「股東e服務」網站、「集保e手掌握」App或證券商下單App，點選「股東e服務」申請eNotice服務成功，即可參與抽獎。

集保結算所總經理陳德鄉說明，集保eNotice平台自去（2023）年6月30日上線，近一年的時間，使用人數持續增長並已突破60萬人，象徵投資人積極支持e化政策、響應節能減碳措施，集保也將更致力於為每一位投資人提供優質的服務和體驗；適逢股東會旺季，投資人透過「股東e服務」平台進行電子投票（eVoting）及參與股東會視訊會議（eMeeting），同時申請使用eNotice服務，可充分體驗集保結算所全方位的數位股務生態系服務，除了落實股東行動主義、資訊不漏接，又可減少碳足跡，共同實踐永續金融的目標。

投資人透過eNotice平台可隨時查看發放日、配息金額等多項資訊，不必再收到紙本通知書，也充分保障個人財產隱私，現已有1,159家發行公司（含所有發行配息ETF之投信公司）簽約使用eNotice平台，亦顯見企業重視新時代股東的數位需求，落實環境永續政策。

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