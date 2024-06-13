兆豐龍頭等權重每單位配息0.58元 00921追蹤指數納入新題材搶搭新趨勢
台股近期多方籌碼盤旋，電子股及金融股為控盤力道，挹注台股大盤指數高檔整理並逐步上行態勢。兆豐投信表示，台股上行空間待觀察，但下檔也有支撐力道，伴隨個股或產業輪漲各異，投資人可趁勢納入等權重型 ETF，參與台股產業題材輪漲契機。
兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF 證券投資信託基金（00921）6月12日發布收益分配實際公告結果，00921 除息交易日為6月19日，最後買進日為 6月18日，預計收益分配發放日為7月17日，每受益權單位配發金額0.58元，希望網羅全市場產業題材、搶進配息機會的投資人，可以掌握6月除息機會。
兆豐龍頭等權重研究團隊指出，00921 追蹤特選臺灣產業龍頭存股等權重指數並囊括33檔台股產業的龍頭股。臺灣證交所2023年7月納入新產業分類，包括綠能環保、居家生活、運動休閒與數位雲端等，豐富了00921追蹤指數的多樣性。根據統計，00921追蹤指數於今年4月的指數漲幅，大幅領先臺股加權指數的表現。
00921所追蹤的指數成分股包括數位雲端、居家生活、綠能環保等產業之龍頭股，有助資產配置更為進可攻、退可守，兼顧息收與資本利得的雙優勢。根據臺灣證交所資料顯示，台股加權股價指數6月以來漲幅1.47%，帶動數位雲端類股的漲幅1.21%，居家生活類股的漲幅1.87%，顯示這類產業題材將為台股市場發展的新趨勢，而 00921所追蹤的指數已搶搭趨勢列車；透過等權重機制優化 ETF 的表現後，相對適合存股族的投資人定期持有或納入資產配置選單。
回顧金融市場景氣，每年市場輪動題材各異，投資人較難掌握市場變化，而 00921標榜台股全部龍頭產業篩選 33 檔成分股，適合偏好全產業配置，結合有電子、金融及傳產題材，同時參與各產業龍頭股的成長力道，抓住產業快速輪動下的各類股輪漲機會，有助建構相對抵禦下檔風險的投資組合，適合作為資產配置中長期持有的「標配」題材。
兆豐投信提醒，指數殖利率不代表基金配息率，且基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇 ETF 時，除留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異外，亦可以留意 ETF 公布配息率後，市場搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，或將影響股息稀釋，投資人在布局 ETF 時亦可將前揭條件納入評估依據。
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