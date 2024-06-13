金管會：將訂專法 管虛擬幣商

虛擬幣商今天成立公會，金管會主委彭金隆昨天表示，公會成立後，主管機關和業者有對話的窗口，也會納入自律罰則，而在管理階段的第三層，會對沒有登記的幣商，課以刑責，最後一層就是訂定專法。他指出，目前國際都認同虛擬貨幣未來是需要有執照的行業，所以先採登記制納管，專法制定之後，未來金管會也將肩負虛擬資產的「投資及交易」面向的主管機關。

彭金隆昨赴立法院財委會針對虛擬資產洗錢防制、虛擬資產專法等相關議題進行專案報告，立委林德福質詢對於虛擬貨幣是保守或開放？彭金隆說，必須兩面向同時進行，例如各國都先從洗錢防制來作管理，但當產業開始成形，且具國際競爭時，台灣也要注意，尤其台灣有很好的科技實力。

立委吳秉叡詢問，既然要管理，是否可成立公家的交易所？彭金隆表示，目前國際間尚未看到，但未來成立公家的交易所也是可長遠努力的方向，例如台灣的證券交易所及櫃買就是成功的例子。至於境外幣商、虛擬貨幣交易所透過網路跨國交易很難管理，應如何處理？彭金隆說，跨國網路交易虛擬貨幣的確是管理的一大挑戰，所以在策略上，金管會先納管國內業者，境外業者則透過國際合作進行，若虛擬幣流到海外，金管會將和國外政府機關合作或透過國際組織共同解決問題。

立委賴士葆則問，現在有兩萬多種虛擬貨幣，金管會要如何在代儲、代購、冷錢包納管？

彭金隆表示，金管會至少對包括幣別之間的轉換、轉回，未來都會納管，技術上任何人都可以發幣，但價值也要由市場來認定，尤其如何避免價值的混亂，這也是未來的挑戰。

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