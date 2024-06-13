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助弱勢脫貧 中信「信扶專案」13年有成

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信慈善基金會昨舉行第五屆信扶之星表揚典禮，中信慈善基金會董事長辜仲諒（前排左四）與衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐（前排右四），共同肯定十位獲獎創業家長。圖／中信慈善基金會提供
中信慈善基金會昨舉行第五屆信扶之星表揚典禮，中信慈善基金會董事長辜仲諒（前排左四）與衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐（前排右四），共同肯定十位獲獎創業家長。圖／中信慈善基金會提供

中國信託慈善基金會與中國信託商業銀行自二○一一年推動「信扶專案」脫貧輔導服務，已邁入第十三年，累計協助逾五千四百人次改善財務，幫助七八○個弱勢家庭成功創業，其中近四成家庭脫貧自立，改善一六六一名弱勢兒少的生活困境。

昨舉辦第五屆信扶之星表揚典禮，十位家長接受表揚。中信慈善基金會董事長辜仲諒致詞時表示，期盼「信扶專案」脫貧自立家長能啟動愛的循環，把自身經驗傳承給需要的人，讓他們也有逆轉人生的機會。

衛生福利部社會救助及社工司副司長楊雅嵐也肯定「信扶專案」與全台社會福利服務中心合作，共同推動「家庭脫貧培力精進方案」，盼公私部門繼續協力，幫助更多經濟弱勢家庭脫貧。

第五屆信扶之星獲選名單，包括劉在泓、郭柏村、陳韋豪、張艷君、石金螢、李雅琳、洪芷璘、林妤涵、楊雅蘭與劉茂祥等十位家長，他們皆符合創業營運超過十八個月、貸款期間正常繳款且配合顧問輔導、積極經營家庭親子關係等條件，獲得評審肯定。

十位家長創業項目多元，跨足餐飲小吃、國際代購、皮革雕刻、美容美甲，甚至是居家照顧服務。其中曾是飯店主管的劉在泓，因借錢加盟接連失誤而負債累累，所幸因為「信扶專案」提供免費財務諮詢及創業輔導，如今靠著炸地瓜球成為排隊名店，已有每月六位數的穩定業績。

中信 信託 創業 弱勢家庭 財務 辜仲諒

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