陽信銀前五月賺逾25億

根據陽信銀行自結資料顯示，今年5月單月稅前盈餘達5.23億元，截至5月底累積稅前盈餘為25.86億元，每股稅前盈餘為0.76元。在授信品質方面，5月底逾放比持續為0%、備抵呆帳覆蓋率44,720.79%，兩項指標皆優於同業平均，資產品質良好。

此外，陽信銀行總資產為7,291億元，淨值達467億元，較去年同期分別上升4.48%及8.96%，營運規模穩健成長。

陽信銀行指出，為提供高資產客戶專業且全方位的投資理財需求，該行邀請具有私人銀行及財富管理業務經驗之菁英加入，以專業及熱忱提供理財服務，協助客戶財富累積及家族財富傳承。歡迎有意挑戰高獎金或金融同業退休人士二度就業之理財專業人才加入，職缺詳情可至陽信銀行官網查詢。

另外，陽信銀行2023年獲利50.97億元，每股稅前盈餘為1.079元，於今年3月董事會已通過盈餘分派，今年配發股利1元，將於6月17日召開股東會，其中配發每股現金股利0.3元、股票股利0.7元。

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