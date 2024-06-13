國泰世華ESG論壇 挺中小企

國泰世華銀行昨（12）日與全球最大環境揭露組織CDP（原「碳揭露計畫Carbon Disclosure Project」）合作舉辦「國泰世華銀行ESG論壇」，以中小企業需求為出發點，邀CDP分享氣候與自然風險、中小企業執行環境揭露時需注意的要點。

此外，論壇更安排金屬工業中心分享金屬產業碳盤查與減碳技術應用，論壇活動共吸引百餘家企業共襄盛舉，共同邁向淨零轉型目標。

論壇中特別表揚，2023年在國泰世華與CDP合作的亞洲首個商業銀行計畫中，參與商業銀行計畫並填答CDP環境揭露問卷，表現傑出的16家企業， 其中旭隼科技獲「最佳氣候行動獎」；瀚荃、碩天科技、耀登科技獲「最佳碳揭露獎」，以及共有12家企業獲「碳揭露先鋒獎」。

國泰世華銀行總經理李偉正表示：「感謝各個企業參與我們跟CDP共同舉辦的商業銀行計畫，邁向淨零轉型並不容易，但我們十分榮幸能和各位一起跨出一大步，從環境揭露開始，共同瞭解在哪些環節上能做得更好，轉型的道路上我們會繼續陪伴各位前行。」

李偉正也說：「全球氣候環境挑戰日益嚴峻，世界各國皆針對碳排放研擬或推行相關的收費管理機制，未來企業碳排放將有可能直接內化為營運成本影響財務表現。國泰世華將客戶的碳排視為自身排放的一部分，除提供各式永續金融商品，更積極引進環境轉型的權威協作，盼能攜手企業將衝擊化為轉機。」

為持續強化企業環境揭露效率，CDP也不斷調整腳步。2022年就發現，對部分中小企業來說，雖然有意參與CDP商業銀行計畫，積極執行環境揭露，並說明如何管理營運上對環境的衝擊，但在填寫問卷時，常出現部分評分項目門檻過高的情況；即便有替代管控方式，仍可能無法在評比中脫穎而出。

在了解中小企業面對的困難後，CDP即著手進行「中小企業版」問卷的修調，並邀請在台灣服務企金客戶超過30年的國泰世華銀行，擔任「中小企業」版本問卷的諮議專家，而國泰世華同時也是CDP亞洲唯一一個非政府相關組織的諮議專家。CDP台灣區負責人宋婉瑜表示：「本次的改版旨在打造更加符合中小企業的版本，雖然要求填答的數據有減少，但評分架構和效力對剛起步或資源較少的中小企業更加友善。」

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