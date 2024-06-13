中信「信扶之星」 十人出線
中國信託慈善基金會與中國信託商業銀行自2011年推動「信扶專案」脫貧輔導服務，協助弱勢家長脫貧自立，已邁入第13年，昨（12）日舉辦第五屆信扶之星表揚典禮，肯定共十位經歷人生谷底、成功翻轉命運的家長，正式脫離社福倚賴，帶領家人邁向全新生活。
衛生福利部社會救助及社工司副司長楊雅嵐肯定「信扶專案」與全台社會福利服務中心合作，共同推動「家庭脫貧培力精進方案」，盼公私部門繼續協力，幫助更多經濟弱勢家庭脫貧。中信慈善基金會董事長辜仲諒致詞時表示，期盼「信扶專案」脫貧自立家長能啟動愛的循環，把自身經驗傳承給需要的人，讓他們也有逆轉人生的機會。
根據行政院主計處最新公布家庭財富分配統計，台灣貧富差距擴大至66.9倍，弱勢家庭生計面臨更大挑戰，也有白領上班族自行創業後，因為接連失利，陷入工作貧窮的循環。一位邁入中年的劉先生借貸加盟小吃店，但因錯誤的財務決策，導致背負上百萬元債務，後來是在「信扶專案」脫貧輔導服務的協助下，改善財務，讓一家五口重新逆轉人生風景。
第五屆信扶之星獲選名單包括劉在泓、郭柏村、陳韋豪、張艷君、石金螢、李雅琳、洪芷璘、林妤涵、楊雅蘭與劉茂祥，皆符合創業營運超過18個月、貸款期間正常繳款且配合顧問輔導、積極經營家庭親子關係等條件，獲得評審肯定。
十位家長創業項目跨足餐飲小吃、國際代購、皮革雕刻、美容美甲，甚至是居家照顧服務，項目非常多元，其中亦不乏脫貧之後，每月業績突破百萬元的老闆娘，以及挽回兒子差點誤入歧途的父親等。
「我原本以為炸地瓜球就是壓一壓就好…」曾是飯店主管的劉在泓，孩子出生後打算自己創業，讓家裡過好日子，沒想到借錢加盟接連失誤，最後負債累累，連孩子的健保費都繳不出來。所幸因為「信扶專案」提供免費財務諮詢及創業輔導，加上自己勇於面對債務，如今靠著炸地瓜球成為排隊名店，每月六位數的穩定業績，讓他可以持續還款，孩子也在經濟穩定的環境下長大。
「信扶專案」脫貧輔導服務推動至今，累計協助逾5,400人次改善財務，幫助780個弱勢家庭成功創業，其中近四成家庭脫貧自立，改善1,661名弱勢兒少的生活困境。歡迎想改善家庭財務、有創業需求的民眾，請上網搜尋「信扶專案」或上中信慈善基金會官網。
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