中信「信扶之星」 十人出線

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
中信慈善基金會昨日舉行第五屆信扶之星表揚典禮，由中信慈善基金會董事長辜仲諒（前排左四起）、衛福部社會救助司副司長楊雅嵐與中小企業信保基金董事長魏明谷等人，共同肯定十位獲獎創業家長。 中信慈善基金會╱提供
中信慈善基金會昨日舉行第五屆信扶之星表揚典禮，由中信慈善基金會董事長辜仲諒（前排左四起）、衛福部社會救助司副司長楊雅嵐與中小企業信保基金董事長魏明谷等人，共同肯定十位獲獎創業家長。 中信慈善基金會╱提供

中國信託慈善基金會與中國信託商業銀行自2011年推動「信扶專案」脫貧輔導服務，協助弱勢家長脫貧自立，已邁入第13年，昨（12）日舉辦第五屆信扶之星表揚典禮，肯定共十位經歷人生谷底、成功翻轉命運的家長，正式脫離社福倚賴，帶領家人邁向全新生活。

衛生福利部社會救助及社工司副司長楊雅嵐肯定「信扶專案」與全台社會福利服務中心合作，共同推動「家庭脫貧培力精進方案」，盼公私部門繼續協力，幫助更多經濟弱勢家庭脫貧。中信慈善基金會董事長辜仲諒致詞時表示，期盼「信扶專案」脫貧自立家長能啟動愛的循環，把自身經驗傳承給需要的人，讓他們也有逆轉人生的機會。

根據行政院主計處最新公布家庭財富分配統計，台灣貧富差距擴大至66.9倍，弱勢家庭生計面臨更大挑戰，也有白領上班族自行創業後，因為接連失利，陷入工作貧窮的循環。一位邁入中年的劉先生借貸加盟小吃店，但因錯誤的財務決策，導致背負上百萬元債務，後來是在「信扶專案」脫貧輔導服務的協助下，改善財務，讓一家五口重新逆轉人生風景。

第五屆信扶之星獲選名單包括劉在泓、郭柏村、陳韋豪、張艷君、石金螢、李雅琳、洪芷璘、林妤涵、楊雅蘭與劉茂祥，皆符合創業營運超過18個月、貸款期間正常繳款且配合顧問輔導、積極經營家庭親子關係等條件，獲得評審肯定。

十位家長創業項目跨足餐飲小吃、國際代購、皮革雕刻、美容美甲，甚至是居家照顧服務，項目非常多元，其中亦不乏脫貧之後，每月業績突破百萬元的老闆娘，以及挽回兒子差點誤入歧途的父親等。

「我原本以為炸地瓜球就是壓一壓就好…」曾是飯店主管的劉在泓，孩子出生後打算自己創業，讓家裡過好日子，沒想到借錢加盟接連失誤，最後負債累累，連孩子的健保費都繳不出來。所幸因為「信扶專案」提供免費財務諮詢及創業輔導，加上自己勇於面對債務，如今靠著炸地瓜球成為排隊名店，每月六位數的穩定業績，讓他可以持續還款，孩子也在經濟穩定的環境下長大。

「信扶專案」脫貧輔導服務推動至今，累計協助逾5,400人次改善財務，幫助780個弱勢家庭成功創業，其中近四成家庭脫貧自立，改善1,661名弱勢兒少的生活困境。歡迎想改善家庭財務、有創業需求的民眾，請上網搜尋「信扶專案」或上中信慈善基金會官網。

中國信託商業銀行 創業 脫貧

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