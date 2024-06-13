美商會對金融業建言 聚焦銀行ESG、密碼風控

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

美國商會最新2024年白皮書出爐，其中銀行委員會在今年白皮書中，針對ESG議題以及密碼風險控管提出意見；保險委員會則提議，希望增加保險業與異業合作誘因，同時簡化申請流程，並放寬試辦範圍。

銀行委員會在白皮書上提三大建議。一，允許台灣金融業使用電子方式，保存會計相關發票或是憑證，以落實政府淨零轉型目標，起因為目前金融業因應業務項目不同，也必須應對不同金融主管機關，希望未來可以使用電子方式，保存發票或是憑證，不需留存紙本。

二，當證券業務交易對手為金融機構時，希望放寬對相關授權交易人員的身分驗證要求，因認為金融機構受高度監管，且原本就有嚴格的內控，如若放寬，可以減少業務困擾。

三，期望金融機構放寬修正資訊系統密碼管理規定，從現行每三個月規定資訊系統使用者更換密碼，改為其他新控管方式，例如提升密碼字元到12字符，以簡化密碼控管流程。

保險委員會則提議，簡化身分驗證機制、增加保險業與異業結盟合作誘因。

保險 金融業

延伸閱讀

ESG與內部控制 企業如何有效管理永續資訊

證交所赴日交流 成果豐

00878金雞母他堅持一張不賣！ 達人「繼續幫我下金蛋」：股息再投入持續複利

全球 ESG 基金 今年來大失血

相關新聞

助弱勢脫貧 中信「信扶專案」13年有成

中國信託慈善基金會與中國信託商業銀行自二○一一年推動「信扶專案」脫貧輔導服務，已邁入第十三年，累計協助逾五千四百人次改善...

金管會：將訂專法 管虛擬幣商

虛擬幣商今天成立公會，金管會主委彭金隆昨天表示，公會成立後，主管機關和業者有對話的窗口，也會納入自律罰則，而在管理階段的...

六大壽險新契約保費成長 整體合計估衝上3,080億勁揚12%

六大壽險今年5月保費收入出爐。根據各公司數據，六大壽險今年5月新契約保費收入（FYP）合計為380.7億元，高於前一個月...

新壽北士科地上權案 T17、T18圈地完成準備動工

新壽「不動產管理委員會」成立近一年來，推動不動產盤點與活化，成效逐漸顯現。據悉，北投士林科技園區（北士科）T17、T18...

美商會對金融業建言 聚焦銀行ESG、密碼風控

美國商會最新2024年白皮書出爐，其中銀行委員會在今年白皮書中，針對ESG議題以及密碼風險控管提出意見；保險委員會則提議...

中信「信扶之星」 十人出線

中國信託慈善基金會與中國信託商業銀行自2011年推動「信扶專案」脫貧輔導服務，協助弱勢家長脫貧自立，已邁入第13年，昨（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。