美商會對金融業建言 聚焦銀行ESG、密碼風控

美國商會最新2024年白皮書出爐，其中銀行委員會在今年白皮書中，針對ESG議題以及密碼風險控管提出意見；保險委員會則提議，希望增加保險業與異業合作誘因，同時簡化申請流程，並放寬試辦範圍。

銀行委員會在白皮書上提三大建議。一，允許台灣金融業使用電子方式，保存會計相關發票或是憑證，以落實政府淨零轉型目標，起因為目前金融業因應業務項目不同，也必須應對不同金融主管機關，希望未來可以使用電子方式，保存發票或是憑證，不需留存紙本。

二，當證券業務交易對手為金融機構時，希望放寬對相關授權交易人員的身分驗證要求，因認為金融機構受高度監管，且原本就有嚴格的內控，如若放寬，可以減少業務困擾。

三，期望金融機構放寬修正資訊系統密碼管理規定，從現行每三個月規定資訊系統使用者更換密碼，改為其他新控管方式，例如提升密碼字元到12字符，以簡化密碼控管流程。

保險委員會則提議，簡化身分驗證機制、增加保險業與異業結盟合作誘因。

商品推薦