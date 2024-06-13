六大壽險新契約保費成長 整體合計估衝上3,080億勁揚12%

六大壽險今年5月保費收入出爐。根據各公司數據，六大壽險今年5月新契約保費收入（FYP）合計為380.7億元，高於前一個月的354.3億元，月增7.5%；今年前五月，六大壽險新契約保費合計為1,821.2億元，較去年同期增長4%。

壽險業者推估，今年5月整體壽險業合計新契約保費收入約688億元，今年前五月應可達到約3,080億元的規模，較去年同期增加12.3%。

回顧今年前五個月，六大壽險業績回溫，1月與3月合計新契約保費均突破400億元，分別來到403.6億元與416.3億元；2月因適逢農曆春節，新契約保費收入降至266.3億元；4月與5月未達400億元，分別為354.3億元與380.7億元。

今年前五月，六大壽險裡，包括富邦人壽與國泰人壽，新契約保費收入已突破400億元，分別為465.7億元與429.3億元；南山人壽則是331.5億元、排名第三。

至於台灣人壽、凱基人壽與新光人壽，今年前五月新契約保費分別為215.9億元、199.8億元與179億元。

統計顯示，六大壽險合計前五月新契約保費為1,821.2億元，年增4%；業者推估，整體壽險業界今年前五月新契約保費約3,080億元，年增12.3%。

富邦人壽今年前五月新契約保費465.7億元，較去年同期成長20%；5月新契約保費97.7億元，較去年同期成長23%，成長動能主要來自傳統型商品，另個人健康及傷害險業績表現亮眼，累計前五月較去年同期成長37%，轉型成果顯著。

國泰人壽指出，健康及意外險商品的銷售動能穩健成長，5月相關商品新契約保費較上月成長32%、較去年成長13%。

南山人壽5月新契約保費為64.8億元，年增約18%，主要以利變壽險商品及投資型年金為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，醫療險商品動能穩健。

商品推薦