新光金新團隊周年成績單 寫金融海嘯來最佳

新光金在去年6月股東會改選董事，如今新經營團隊上任滿一年，子公司新光人壽除了積極改善體質，力拚資本適足率達標，亦首設通路長一職，並採用部分工時制度，也因此激勵員工創造出2008年金融海嘯以來最佳成績。

據了解，新壽在5月中至6月工作月，大約一個月期間，新契約保費突破百億元大關；此外，新壽也導入「接班人計劃」，凝聚向心力。新壽實施新的行銷制度，使業務員在5月競賽月繳出亮眼的成績單。

新壽在5月中至6月工作月，新契約保費突破百億元大關，其中傳統外幣保單占九成，以新契約換算保費約34億元左右來看，更是創下金融海嘯以來最佳成績。

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