新壽北士科地上權案 T17、T18圈地完成準備動工

新壽「不動產管理委員會」成立近一年來，推動不動產盤點與活化，成效逐漸顯現。據悉，北投士林科技園區（北士科）T17、T18地上權案將是重點項目，目前已圈地完成、準備動工，將是新壽新團隊進駐後的新指標大案。

新壽是國內不動產市場數一數二的包租公，為了順利接軌IFRS 17與ICS，新壽於去年成立「不動產管理委員會」，主席為具建築師資格的新壽董事吳昕達，副董洪士琪也是委員之一。新壽在全台有超過200棟不動產，委員會將全面盤點新壽現有不動產使用情形，檢討租金或收益過低的不動產，其主要目的是讓新壽不動產符合收益率。

其中，備受關注的正是北士科T17、T18地上權案，該案是在2021年10月決標，皆由新光人壽得標，權利金分別為28億元、16億元，地上權存續期間為50年，合計投資額逾140億元。目前T18、T17已分別於今年2、3月取得動工建照，目前已圈地完成、準備動工，預計2029年初取得使照，開始招租。

新壽不動產管理委員會成立滿一年，據了解，雖然不動產都已盤點完畢，但在盤點的過程中確實遇到不少困難，譬如200多棟不動產中，有些大樓是租的，有部分是自有，其中又牽扯到業務單位在裡面營運，須想辦法整合。據了解，新壽不動產管理委員會調整的策略是「因地制宜」，其中一個案例就是新光集團創辦人吳火獅起家厝「新光纖維大樓」，該大樓位於台北市南京西路、近迪化街。

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