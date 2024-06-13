新壽北士科地上權案 T17、T18圈地完成準備動工

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
新壽「不動產管理委員會」成立近一年來，推動不動產盤點與活化，成效逐漸顯現。 圖／聯合報系資料照片
新壽「不動產管理委員會」成立近一年來，推動不動產盤點與活化，成效逐漸顯現。 圖／聯合報系資料照片

新壽「不動產管理委員會」成立近一年來，推動不動產盤點與活化，成效逐漸顯現。據悉，北投士林科技園區（北士科）T17、T18地上權案將是重點項目，目前已圈地完成、準備動工，將是新壽新團隊進駐後的新指標大案。

新壽是國內不動產市場數一數二的包租公，為了順利接軌IFRS 17與ICS，新壽於去年成立「不動產管理委員會」，主席為具建築師資格的新壽董事吳昕達，副董洪士琪也是委員之一。新壽在全台有超過200棟不動產，委員會將全面盤點新壽現有不動產使用情形，檢討租金或收益過低的不動產，其主要目的是讓新壽不動產符合收益率。

其中，備受關注的正是北士科T17、T18地上權案，該案是在2021年10月決標，皆由新光人壽得標，權利金分別為28億元、16億元，地上權存續期間為50年，合計投資額逾140億元。目前T18、T17已分別於今年2、3月取得動工建照，目前已圈地完成、準備動工，預計2029年初取得使照，開始招租。

新壽不動產管理委員會成立滿一年，據了解，雖然不動產都已盤點完畢，但在盤點的過程中確實遇到不少困難，譬如200多棟不動產中，有些大樓是租的，有部分是自有，其中又牽扯到業務單位在裡面營運，須想辦法整合。據了解，新壽不動產管理委員會調整的策略是「因地制宜」，其中一個案例就是新光集團創辦人吳火獅起家厝「新光纖維大樓」，該大樓位於台北市南京西路、近迪化街。

地上權 新壽

延伸閱讀

檢調搜索新壽約談吳東進 柯文哲：很久沒有見

新板傑仕堡背信案 新壽前董座吳東進1億元交保

新壽傳弊案 新光金控增資案受關注

獨／新光人壽傳出今日遭檢調搜索 新壽：會發重訊說明

相關新聞

助弱勢脫貧 中信「信扶專案」13年有成

中國信託慈善基金會與中國信託商業銀行自二○一一年推動「信扶專案」脫貧輔導服務，已邁入第十三年，累計協助逾五千四百人次改善...

金管會：將訂專法 管虛擬幣商

虛擬幣商今天成立公會，金管會主委彭金隆昨天表示，公會成立後，主管機關和業者有對話的窗口，也會納入自律罰則，而在管理階段的...

六大壽險新契約保費成長 整體合計估衝上3,080億勁揚12%

六大壽險今年5月保費收入出爐。根據各公司數據，六大壽險今年5月新契約保費收入（FYP）合計為380.7億元，高於前一個月...

新壽北士科地上權案 T17、T18圈地完成準備動工

新壽「不動產管理委員會」成立近一年來，推動不動產盤點與活化，成效逐漸顯現。據悉，北投士林科技園區（北士科）T17、T18...

美商會對金融業建言 聚焦銀行ESG、密碼風控

美國商會最新2024年白皮書出爐，其中銀行委員會在今年白皮書中，針對ESG議題以及密碼風險控管提出意見；保險委員會則提議...

中信「信扶之星」 十人出線

中國信託慈善基金會與中國信託商業銀行自2011年推動「信扶專案」脫貧輔導服務，協助弱勢家長脫貧自立，已邁入第13年，昨（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。