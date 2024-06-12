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跨部會打炒房？ 彭金隆：金管會在意不動產放款風險

中央社／ 台北12日電
房市示意圖。圖／聯合報系資料照片
房市示意圖。圖／聯合報系資料照片

中央銀行明天將舉行第2季理監事會，外界估端出第6波房市管制措施機率高，立委關注，政府後續是否將跨部會推新一波打炒房措施。金管會主委彭金隆今天表示，金管會在意的是銀行不動產放貸風險是否過高。

彭金隆今天赴立法院財政委員會，針對「洗錢防制法修正草案與詐欺犯罪危害防制條例的制定對於防制虛擬資產及交易業務事業（VASP）淪為詐騙工具」及「虛擬資產專法制定進程」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委李彥秀質詢關注，根據媒體報導，新青安貸款政策上路不到1年，房價即創新高，明顯看到鼓勵市場投機炒作等後遺症。彭金隆答詢表示，新青安貸款非金管會主政範圍，因外界對高房價很有感，新青安貸款其實是政府照顧年輕人的作法。

李彥秀詢問，央行明天將舉行理監事會，外界預期將有第6波房市管制措施，跨部會後續是否將聯手打炒房。彭金隆表示，房價政策非金管會主政，金管會在意的是銀行不動產放貸風險是否過高，並依銀行法第72條之2規範進行管理。

李彥秀關注，根據央行統計，截至今年4月底止，全體銀行不動產貸款占總放款比率達37.21%，但根據金管會銀行局揭露，本國銀行辦理房貸及建融總額占放款總額比率約35%。

金管會銀行局長莊琇媛解釋，金管會與央行比率落差，應是統計基礎上的差異。據金管會統計，2023年12月底國銀辦理房貸及建融總額占放款總額高於35%，現在約落在35%，比率意義為國銀不動產放款集中度；就趨勢看，35%並非統計最高點，和一般過往水準相當。

彭金隆補充，過去1年國銀辦理房貸及建融總額占放款總額比率大致維持在35%左右，高點也不過35.38%。

李彥秀追問，政府是否已形成下一波跨部會打炒房共識，彭金隆強調，現階段還是做金管會該做的事。

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