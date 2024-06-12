未來參考證交所設虛擬幣交易所？ 彭金隆：不作預期

金管會漸進強化虛擬資產監理強度，透過推動洗錢防制法修正，擬將虛擬資產業改採登記制，且未來確定走向專法。對於長遠以後是否可能比照證交所成立虛擬資產交易所，金管會主委彭金隆今天表示，依市場發展，不作預期。

彭金隆今天赴立法院財政委員會，針對「洗錢防制法修正草案與詐欺犯罪危害防制條例的制定對於防制虛擬資產及交易業務事業（VASP）淪為詐騙工具」及「虛擬資產專法制定進程」進行專題報告，並備質詢。

現行國內虛擬資產業雖由金管會主管，但非屬金融特許事業，先前行政院會已通過洗錢防制法修正草案，擬將虛擬資產業改採登記制，未來若經立法院三讀通過，未依規登記而從事虛擬資產業者將有刑事責任。國民黨立委林德福質詢時詢問，虛擬資產業納入特許行業，是否較能達到監管目的。

彭金隆答詢時表示，過去虛擬資產業為新興行業，全世界金融監理機關或主管機關都面臨挑戰，但經歷幾年發展後，近年國際陸續肯認未來虛擬資產業為必須取得執照的行業，這也是為何政府推動洗錢防制法修正，擬將虛擬資產業改採登記制，加強納管強度的原因。

林德福關注，金管會對虛擬資產業態度將偏向開放或保守，彭金隆指出，對於虛擬資產業，世界各國大致均先從洗錢防制面進行管理，但當產業已開始成形且出現國際競爭情勢時，台灣也要注意此情況。

彭金隆進一步提到，台灣過去有很好的科技實力，假設這是未來很重要的市場，金管會自然要持續關注；金管會未來研擬虛擬資產專法面向，除了以安全、保護消費者為主外，將同時注意市場發展。

彭金隆指出，現在各類型虛擬貨幣中，有一種為穩定幣，屬性在各國無論學理或實務上都有不同見解，隨現在慢慢納管虛擬資產業、開始走向制度化後，金管會也在觀察國際趨勢，作為日後管理參考。

彭金隆坦言，虛擬資產本身有其獨特優勢，但缺點也非常多，要持續觀察未來產業演進及全球發展趨勢；國際上無論數位幣、DeFi（去中心化金融）及所衍生多元金融服務，都需要透過市場測試，才能得知未來發展性。

民進黨立委吳秉叡質詢時詢問，對於虛擬資產業管理，長遠是否可能成立公家虛擬資產交易所，彭金隆表示，目前在國際上尚未看到此作法。

吳秉叡追問，是否可能參考證交所模式，成立虛擬資產交易所，彭金隆指出，現在虛擬資產發展還處於相對原始階段，還處於各自發展過程中。

彭金隆會中休息時間補充，現行所有交易所均依市場性成立，證交所亦非官方、而是民營，至於未來台灣是否能走向成立一間強而有力的虛擬資產交易所，彭金隆表示，依市場發展，不作預期。

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