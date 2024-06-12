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央行開會前夕 要公股行庫注意新青安房貸戶兩大風險

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
行庫將對新青安亂象出擊，釐平歪風。示意圖／聯合報系資料照片
行庫將對新青安亂象出擊，釐平歪風。示意圖／聯合報系資料照片

央行13日將召開理監事會，各界關注房市管制是否增加新措施，新青安房貸也成為焦點。據透露，央行在會前已先行徵詢八大公股行庫意見，並要求公股行庫針對新青安要著重有關利息補貼期限寬限期結束後負擔加重等兩大重點，落實對貸戶風險告知責任，以期減緩日後利息補貼與寬限期雙雙屆期後的糾紛。

公股行庫高層主管指出，外界將房價飆漲的矛頭指向新青安房貸，因此央行在理監事會召開前，也針對新青安向八大公股行庫了解承作狀況，並要求公股行庫務必要落實對新青安房貸的風險告知作業，主要集中在兩點，第一是公股行庫加上政府補貼利息1.5碼、0.375個百分點的部分，必須讓房貸戶確實明白未來沒有補貼的利息支出。

行庫主管指出，第二是有關新青安寬限期5年期滿，開始攤還本金，且借款天期長達40年，也就是40年的負債期間必須背負的房貸每月攤還金額，要讓貸戶清楚掌握，了解其貸款負擔與還款風險。

有行庫主管表示，央行要求提示兩大風險，一方面是希望房貸戶明白，未來不一定會降息，另方面是不要只想著現在的低利與寬限期的低負擔，要考量未來的還本付息能力。

公股行庫 央行 房貸

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