央行開會前夕 要公股行庫注意新青安房貸戶兩大風險

央行13日將召開理監事會，各界關注房市管制是否增加新措施，新青安房貸也成為焦點。據透露，央行在會前已先行徵詢八大公股行庫意見，並要求公股行庫針對新青安要著重有關利息補貼期限、寬限期結束後負擔加重等兩大重點，落實對貸戶風險告知責任，以期減緩日後利息補貼與寬限期雙雙屆期後的糾紛。

公股行庫高層主管指出，外界將房價飆漲的矛頭指向新青安房貸，因此央行在理監事會召開前，也針對新青安向八大公股行庫了解承作狀況，並要求公股行庫務必要落實對新青安房貸的風險告知作業，主要集中在兩點，第一是公股行庫加上政府補貼利息1.5碼、0.375個百分點的部分，必須讓房貸戶確實明白未來沒有補貼的利息支出。

行庫主管指出，第二是有關新青安寬限期5年期滿，開始攤還本金，且借款天期長達40年，也就是40年的負債期間必須背負的房貸每月攤還金額，要讓貸戶清楚掌握，了解其貸款負擔與還款風險。

有行庫主管表示，央行要求提示兩大風險，一方面是希望房貸戶明白，未來不一定會降息，另方面是不要只想著現在的低利與寬限期的低負擔，要考量未來的還本付息能力。