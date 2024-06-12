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台新Richart推街口專屬貸款「鈔速率」 利率1.99%起

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
Richart街口專屬貸款，核貸後資金直接撥入街利存帳戶，打造出典型的「嵌入式金融」無斷點服務。台新銀行／提供
Richart街口專屬貸款，核貸後資金直接撥入街利存帳戶，打造出典型的「嵌入式金融」無斷點服務。台新銀行／提供

繳稅季剛過，緊接著暑假旅遊旺季來臨，許多民眾面臨資金調度壓力。台新Richart數位銀行推出「鈔速率」貸款服務，申貸過程符合相關條件免上傳財力證明，提供1~200萬元最低1.99%的超優利率，最快20分鐘內就會撥款。若是街利存用戶透過街口支付專屬連結申貸，款項將直接撥入街利存帳戶，符合資格並成功撥款者還可再享500元街口幣回饋。

台新銀行表示，Richart於2023年攜手街口支付推出廣受歡迎的「街利存」帳戶，首創消費扣款和儲蓄同時享有3%回饋的金融生態圈。今年加碼推出「Richart街口專屬貸款」，不僅提高撥款速度，核貸後資金直接撥入街利存帳戶，讓用戶輕鬆動用，打造出典型的「嵌入式金融」無斷點服務。台新銀行數位金融團隊分析客戶行為後發現，近5成的Richart客戶因消費性需求進行申貸，故致力於連結貸款和消費的情境，調整產品申請流程，搭配Richart貸款自動化審核機制，火速補足客戶資金缺口。

有鑑於傳統申貸流程中最為耗時的是「上傳財力證明」等相關文件，故Richart團隊將客戶於申貸流程中的痛點一一拆解，結合主管機關核准的C3金融憑證架構，客戶免上傳財力證明就能完成申貸服務，縮短申辦時間將近20%。此外，與街口支付合作推出的「Richart街口專屬貸款」，Richart客戶只要在街口支付App授權並點選Richart申貸連結，就會透過資料加密與API技術的串接，申貸人只需完成3步驟，最快3分鐘便能線上完成「Richart街口專屬貸款」申請，最快20分鐘就會完成撥款。

即日起，透過Richart申請大口貸，最低1.99%、手續費0元起，輸入專屬代碼「R2000」成功撥款超過60萬元（含）者，即可獲得2000元電子禮券（限量300名）。若透過街口支付專屬連結申請「Richart街口專屬貸款」，成功撥款超過15萬元(含)者，可享500元街口幣回饋；倘若尚未開立街利存帳戶者，於2024 年 06 月 30 日前完成開戶，享街利存存款帳戶利率最高3%，使用街利存帳戶消費扣款享開戶 30 天內消費扣款金額加碼 7% 街口幣回饋（每人最高回饋 200 元，限量前 12,000 名）；街利存既有用戶於2024 年 09 月 30 日前使用街口支付綁定街利存消費扣款，筆筆享2%街口幣回饋外，再享四大超商3%街口幣回饋無上限。

消費 街口支付

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