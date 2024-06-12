獨／新青安貸款戶將要簽切結書 土銀19日召八大行庫聚焦三議題

首購族要注意了！根據本報所掌握消息，在央行理監事會議之後，八大行庫將全面出擊調查新青安的貸款案，土銀為此將在下周三召集八大行庫開會，為青安貸款查核作業的執行，作行前準備，同時，未來若要申請新青安，必須要簽下「切結書」，甚至先前已申請新青安的貸款戶，都必須回來簽下「切結書」。

據透露，土銀所召集的這場會議，時間就訂在本月19日，也就是下週三，土銀已在12日對各大行庫發出開會通知，討論的議題有三大項，包括：1、青安貸款的人頭戶防範機制如何訂定；2、如何進行青安貸款戶是否有出租事實這種違約情事的查核；3、將要求青安貸款的客戶，必須簽下切結書，各大行庫要對青安貸款切結書的內容會商。

據知情人士透露，八大行庫即將集體出動，對新青安作貸後管理的查核作業，新青安的貸款戶必須對銀行簽下「切結書」，具結至少二大事項，一是絕非人頭戶，二是絕對沒有轉租，違反這二大事項，行庫將祭出「處罰條款」，小則取消貸款戶的新青安資格，大則拒絕跟該客戶有房貸往來，亦即，借款戶必須提前還款。

若違反切結書，知情人士指出，即使未被要求提前償還全數房貸，至少也會取消所有的青安優惠，包括寬限期5年降為2年，利率至少加碼到一般房貸利率的水準（目前地板價為2.185%），另外，借款年期原本可40年，將降為30年，甚只有20年。

央行即將在本周四召開理監事會議，會否提出新的打炒房措施，眾所矚目，然而，除了豪宅貸款緊縮、全國7大受限區的貸款成數從7成降為6成，或是把受限區的範圍擴大到全國這三種方式，可以操之在央行之外，央行最關心的，還是現在新青安的亂象如何解決，對此大型行庫都有感現在央行和財政部這「二大當家」在新青安議題上意見不一致，雙方漸漸拉近共識之處，現在在於即使維持新青安不廢，但執行方式要更「精進」，因此，央行責成最大的不動產放款行土地銀行，負責在理監事會議之後，召集八大行庫專門開一場會議，為八大行庫即將全面出動調查新青安貸款戶、進行查核作業來作行前準備。

至於央行金檢，大型行庫主管指出，央行專案金檢的時間還沒到，因為要等八大行庫先訂定一體適用的「新青安內控機制」，倘若這套內控機制上路之後，不要說央行來專案金檢了：「搞不好目前尚無不動產專案金檢規畫的金管會，都會出動專案金檢！」

其中在人頭戶的防範機制，除了檢視房屋過戶之後的房屋和土地的謄本，是否有「產權不得移轉」的註記，另一個就是要求借款戶必須「入籍」；至於查核是否出租，在一定期間之後，向房貸戶索取年度所得稅課資料，檢視是否有租金收入，是否還有其他的方式，亦為此次討論重點。

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