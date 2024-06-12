新青安成炒房元凶？堵「假自住、真投資」 行庫要出招了
新青安成炒房元凶嗎？為堵「假自住、真投資」，土銀將邀集八大公股行庫，針對新青安人頭戶、貸後轉租等疑慮提解方，初步行庫間有兩大共識，一、新青安房貸戶需簽「公版切結書」，確認是自住，二、一旦查獲有人頭戶、或是貸後轉租，一律追回補貼利息。
據了解，土銀下周將邀集八大公股行庫，主要討論三大議題，一、新青安貸款人頭戶防範機制，二、新青安貸款戶貸後房屋出租查核，三、新青安貸款切結書草案內容。
行庫高層坦言，新青安的貸後查核，理論上可行，但實務上查訪是有難度的，例如新青安限制是要「自住」，但如何確定是貸款戶本人自住？難道要行庫一家家去查訪？要求貸款戶拿戶口名簿給你看？實務上根本不可行。
另一家行庫也說，頂多只能做到兩大塊，一是要求房貸戶簽切結，切結是自住而非投資(包租給他人)，二是，事後去注意房貸戶報稅資料是否有租金收入。
一旦事後查核，發現新青安房貸戶有貸後轉租，就得追回補貼利息。例如政府補貼新青安兩碼半（0.625個百分點），這部分的利息就要追回。
為讓八大公股行庫對新青安貸款有一致步調，當天會議上也將討論擬具一份「公版的房貸戶切結書」，讓借戶簽妥。
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