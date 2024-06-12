集保eNotice平台 近1年使用人數突破60萬
台灣集中保管結算所總經理陳德鄉今天表示，集保eNotice平台自去年6月30日上線，近1年使用人數持續成長，已突破60萬人，象徵投資人積極支持e化政策、響應節能減碳。
陳德鄉透過新聞稿說明，投資人透過eNotice平台可隨時查看發放日、配息金額等多項資訊，不必再收到紙本通知書，也充分保障個人財產隱私；現已有1159家發行公司（含所有發行配息ETF的投信公司）簽約使用eNotice平台，顯見企業重視新時代股東的數位需求，落實環境永續政策。
他指出，適逢股東會旺季，投資人透過「股東e服務」平台進行電子投票（eVoting），及參與股東會視訊會議（eMeeting），同時申請使用eNotice服務，可充分體驗全方位的數位股務生態系服務，除了落實股東行動主義、資訊不漏接，又可減少碳足跡，共同實踐永續金融的目標。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 獨／新青安貸款戶將要簽切結書 土銀19日召八大行庫聚焦三議題
▪ 新青安受質疑炒房 次長阮清華：財政部已注意、會積極處理
▪ 新竹囤房稅2.0上路 7萬戶受惠減稅、空屋囤房將課高稅
▪ 看好軌道經濟 華建砸14.8億買苗栗逾3700坪土地
▪ 茂德積極獵地 砸7.4億買高雄楠梓千坪土地
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言