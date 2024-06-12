集保eNotice平台 近1年使用人數突破60萬

三家純網銀第一季虧損持續收斂。明年有LINE Bank（連線）及樂天銀行迎來開業5周年，也是當初設定損益兩平的時點。客戶數最多的LINE Bank存放比已達62.8%，接近傳統銀行的70%。不過，業者強調轉盈的關鍵是放款規模，以LINE Bank平均每月虧1億元，一年要打平12億元至少放款得再增加800億元、利差1.5%，就有機會兩平。

2024-06-12 17:57