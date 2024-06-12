北市預售商辦樓王「國家企業廣場TAIPEI ONE」 再現九筆成交

據台北市實價周報資料顯示，北市少數的辦公室預售推案「國家企業廣場 TAIPEI ONE」，一口氣揭露9筆實價揭露資訊，總計揭露金額達20億元，每坪單價最高達164萬元。

累計今年該案總揭露金額達32.7億元，加上今年首季揭露的高樓層、最高每坪成交價達180萬元，亦即「國家企業廣場TAIPEI ONE」仍是今年預售辦公大樓案的最高單價商辦案。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市預售揭露資料中，主要揭露、約八、九成都是住宅交易產品，鮮少有辦公交易產品揭露，主因商辦產品供給量少，且現貨市場中好的辦公室大多在壽險或企業手上，實際上釋出待售的量體並不多。

曾敬德指出，若是在台北市市中心推出預售辦公大樓新案，反而成為現在市場上的缺口產品，加上當前對於辦公室空間需求穩定，因此個案能夠寫下不錯的銷售成績。

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