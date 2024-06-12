靜待Fed決策 新台幣震盪走揚收32.386元
美國聯準會會議結果即將出爐，市場屏息以待，儘管美元持堅，台股大漲為匯價提供有力支撐，新台幣兌美元今天收32.386元，微升0.9分，台北及元太外匯市場成交金額16.205億美元。
美國聯準會最新利率決策即將出爐，在這之前，還會先公布最新消費者物價指數（CPI）。外匯交易員表示，上週公布的就業數據強勁，打擊降息預期，市場認為聯準會可能推遲降息時程，美元因而走強。
雖然美元站穩105之上，令亞幣承壓，不過台股今天強勢表態，指數開高走高，終場大漲256.84點，收在22048.96點，改寫歷史新高紀錄。
新台幣兌美元今天以32.39元開盤後，反映美元強勢，匯價陷入震盪，盤中最低至32.43元，但隨著台股攻高、熱錢湧入，最高升抵32.366元，終場也以小升作收。
外匯交易員指出，這次聯準會將公布外界關注的點陣圖，得以一窺聯準會官員對於降息路徑的態度，以及聯準會主席鮑爾如何看待經濟情勢、對通膨看法，均是眼前市場最關心的事情。
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