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臺銀人壽商品策略「走自己的路」 今年將現增40億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

臺銀人壽董事長張志宏12日指出，臺銀人壽銀行通路商品策略聚焦三大類型，因臺銀為房貸大行，人壽致力拓展房貸壽險業務；另臺銀客戶年齡層偏高，人壽側重退休規劃等相關商品，最後則是資產傳承；在保經代通路上主推健康險等保障型，及內容較複雜的投資型商品。

富邦人壽去年起重新推出分紅保單、銷售創下佳績，張志宏表示，目前內部並未考慮跟進，分紅保單的分紅來源之一，為保險公司投資團隊的實際投報率，身為公股壽險，考量保戶權益，臺銀人壽投資策略相對保守，比起分紅保單，內部仍主推利變型、投資型等商品。

張志宏認為，保險商品應與時俱進，例如，現代人普遍3C不離身，使眼疾發生機率升溫，因應市場需求，臺銀人壽推出「眼睛保單」，針對最常見的白內障、青光眼、視網膜剝離、黃斑部病變等四大眼疾，提供眼睛醫療、療養保險金，另有雙目失明、身故保險金，到了86歲滿期時還可退還年繳保險費（不用扣除四大眼疾已領金額）。

張志宏表示，目前臺銀人壽的新契約保費，透過臺銀銷售的占比從去年的七成，降至今年約六成五，保經代通路相對提升，長期目標希望達到「一比一」，讓銀行通路與保經代通路的銷售比重平衡。

臺銀人壽成立時即承擔暨存高預定利率保單的超額利差損，造成營運沉重負擔並且侵蝕資本，且該既存保單責任準備金按複利計提增加，每年承擔超額利差損的影響甚大，加上長期低利率環境、金融市場波動，並為接軌IFRS17與ICS，配合主管機關逐年提高的監理要求，臺銀人壽經營面臨挑戰。

立法院預算中心報告指出，臺銀人壽今年預算案編列現金增資40億元，為自成立來第八次注資，累計達485億元，以降低接軌IFRS 17與ICS的衝擊。

臺銀人壽2008年自臺灣銀行人壽保險業務部門的營業資產及負債分割而設立，初期資本額50億元，並自2009年起多次辦理增資。

為接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17）及國際保險資本標準（ICS），強化風險承擔能力與持續推動經營轉型之需，財政部與臺灣金控在2023年、2024年分別對臺銀人壽現金增資60億元及40億元，共計100億元。

臺銀人壽將於2024年辦理第八次現金增資40億元，預期注資累計達485億元，落實執行各項經營改善措施，積極提升經營績效，期待能降低接軌IFRS 17及ICS的衝擊。

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