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台銀人壽商品開發 董事長張志宏提出三大策略

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台銀人壽董事長張志宏（右）。圖／台銀人壽提供
台銀人壽董事長張志宏（右）。圖／台銀人壽提供

對於台銀人壽商品開發，董事長張志宏今日受訪時指出，將提出三大策略，以房貸壽、健康險及高評級投資型保單的開發及營運為三大主力產品線，並且將拉高保經代通路的銷售貢獻度，目前台銀人壽已和9家保經代公司合作。

據了解，台銀人壽也受惠於台股投資獲利實現，和新台幣貶值的匯兌利益挹注，今年前五月的稅後獲利約15億元。對於台銀人壽後續的營運策略，其中在產品布局，張志宏有二大主軸，一是通路的占比，希望銀保通路和保經代通路，能朝5比5的方向進行，在疫情之後，台銀人壽的銀行銷售通路已從7成降至6成5。張志宏也說明，保經代通路適合銷售健康險、保障型商品，因為對產品詳細的解說，較須靠保經代業務員，而銀保通路則偏向以理財型保單為主。

另一大主軸，則是產品本身，張志宏表示，除了因應台銀承作以新青安為主的房貸業務量擴增，房貸壽險產品將要求一定的業務量之外，另外也將同步推展因應退休、傳承，和保障型商品的開發，台銀人壽也會有投資型保單，以及健康險商品。

在投資型保單上，張志宏說明，由於台銀人壽相當比重的客群來自台銀，較偏穩健保守，因此投資型保單目前除了採取類全委架構之外，所連結標的都以更高的信用評等來要求，至於健康險的部分，目前台銀人壽的兩大主力商品，一是近幾年來崛起的「眼睛險」，另一個則是行之有年的「癌症險」。

金管會主委彭金隆在立院備詢時也表示，倘若未來新制上路，實支實付險以醫療費為上限的理賠金額仍還不夠，建議消費者倘若認為還要有營養費、看護費的補給需求，還可選擇其他定額給付的保險，癌症險之類的健康險，即歸類為這類保險。

而台銀人壽的眼睛險、癌症險亦可說符合主管機關所期待的政策方向。對於眼精險的投保，張志宏表示，台銀人壽會要求必須是「標準體況」（不能是次標準體或弱體），至於若以近視度數來看，只要是近視800度以下，都可以投保眼睛險，而台銀人壽之所以會建議推出這類保險，就是因為近幾年來發現現代人越來越來越多去動白內障手術，因此有其必要。

張志宏形容，保險也有其「時間性」，以前適合的，現在未必符合市場需求，現在則要有新商品的開發，眼睛險即為一例。至於分紅保單，張志宏也表示，目前台銀人壽並未有開發商品保單的想法，至於儲蓄險，雖然符合同一集團子司台銀客層的偏好，但由於在CSM的要求之下，儲蓄險商品在保額和保價金之間對應關係的要求會更高，對於客戶而言形同得出更多的保費，因此目前台銀人壽開發產品的策略，將以開發健康險保障型商品，及連結標的信評較高的投資型保單、房貸壽險等三大類為主。

而在台銀人壽的海外投資方面，目前占可運用資金比重為6成，雖然低於其他壽險公司，但張志宏認為，由於台銀人壽目前外幣保單量並不大，基於海外投資儘可能用自然避險為主，現階段並沒有擴張海外避險的打算，同時基於資產和負債對稱性要求，台銀人壽的台幣保單較多，因此，不會一味要擴充海外投資。

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