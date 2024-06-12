新壽三商壽拚改善體質 估RBC達標至少要等下半年
新光人壽及三商美邦人壽2023年底資本適足率（RBC）未達標，金管會今天表示，6月底前將約2家業者溝通財務業務改善計畫具體時程，若沒問題將核定；若業者能在合理期間內完成，即使6月底RBC無法達標，金管會亦會認可有改善誠意。
2023年底保險業經會計師查核的資本適足率及淨值比在今年3月底全數出爐，產險業全數過關，壽險業則有2家資本亮紅燈，包括新壽資本不足、三商壽資本顯著不足，三商壽及新壽日前已先後將財務業務改善計畫送交金管會審核。
國民黨立委李彥秀今天在立法院財政委員會質詢時關注，金管會評估新壽及三商壽財務業務改善計畫是否過關，金管會主委彭金隆答詢時表示，目前正由保險局審查中。
金管會保險局長施瓊華指出，業者確實有提出具體增資計畫及方向，但監理機關希望時程規劃能更具體，因此有和業者再約時間溝通，待溝通完畢，若沒問題，金管會即會核定。
施瓊華坦言，依目前時程看，改善計畫一定無法讓業者在今年6月底RBC達標，但金管會有請業者提出合理期限，若業者能在所提合理期間內順利完成，即使今年6月底RBC無法達標，金管會也會認可業者有改善誠意，不一定會予以懲處，關鍵還是看業者努力情形。
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