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新台幣升0.9分 收32.386元

中央社／ 台北12日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.386元，升0.9分，成交金額9.8億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.39元，最高32.366元、最低32.43元。

外匯 新台幣

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