快訊

不掛牌了！科科科技無法在台如期上市 指責統一證券失職失能

中職／王威晨重返人氣王 中華隊vs.明星隊名單公布

官兵沙灘寫「馬防伙房沒肉」！5軍士官侵占64箱罐頭 判決結果出爐

降低警示戶中信銀開槍 7月中數位帳戶每月提款限領12萬

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
中信銀。 聯合報系資料照片
中信銀。 聯合報系資料照片

金管會強化打詐，金融業開始拉高網路防範詐騙限制，也透露希望國人存款以實體帳戶為主，國內大型消金銀中國信託銀開槍，宣布7月中，限制數位存款帳戶的金融卡提款限額，大幅縮減至每月僅能提款等值12萬元，為國銀裡相對嚴格者。

中信銀指出，如果有更高提領需求，「建議直接臨櫃實體帳戶」；國泰世華銀也宣布7月1日起，將調降CUBE網銀外幣轉出至他行每日單筆限額。

是否吹起數位存款帳戶跟進風潮？目前其他大型消金銀行，多未有針對數位存款帳戶調整金融卡提款限額措施，例如玉山銀表示，玉山數位帳戶近期占時並沒有額度調整規劃，目前每日提款以及刷卡消費最高限額，不包含轉帳額度下，合計為15萬元；永豐銀大戶帳戶也未傳出有調整規劃。

金融業者指出，數位存款帳戶持金融卡到ATM提款，通常分為自行與他行提領，一般來說，他行限額較低，自行通常限制每日12萬或15萬。

國內詐騙情事擾亂民眾，金管會要求銀行全力防範人頭戶，其中免到分行開戶的數位存款帳戶最受到關注，加上數位存款帳戶發展趨緩，金融業持續踩煞車，開始拉高帳戶風險控管。

中國信託商銀去年7月率先宣布，開立My Way台幣數位帳戶僅提供未持有中信台幣存款帳戶，意即為不提供給中信銀存戶開立，6月再度宣布，今年7月15日開始，強化數位存款帳戶風險管控，降低數存警示帳戶數，新增數位存款帳戶金融卡提款月限額為12萬元。

中國信託商銀11日回應，這是為了拉高數位存款帳戶防詐騙機制、保護存款戶而額外加的限制，因數位存款帳戶警示帳戶不法金流主要透過轉帳及ATM提款進行，考量數位存款帳戶依外規已管控轉帳日限額及月限額，而ATM提款現行僅控管日限額，因此自7月15日起強化風險管控，以守護客戶資產防止詐騙，同時，9月9日開始，數位存款帳戶如果在開戶180日以內，重新申請網銀暨行動銀密碼、OTP服務等，也必須要親臨分行臨櫃辦理。

中信銀強調，若客戶有較高的提款額度需求，可攜帶本人雙證件至任一分行臨櫃辦理將數位存款帳戶轉為實體帳戶。

國泰世華銀也宣布，7月1日起，將進一步調降CUBE網銀外幣轉出至他行帳戶每日單筆限額，降至等值10萬美元。

中信銀 中國信託 詐騙

延伸閱讀

台南歸仁圓環火拚釀1死 二審改判槍手11年半

緬甸男子在醫院遭開槍爆頭！泰警自首曝原因：看他不順眼

苗栗市中正路連5家銀行ATM遭毀損 女子竟重回現場遭逮

台南男與人爭吵開槍洩憤…餐廳2員工受傷 老闆身份不簡單曾破12年前命案

相關新聞

檢調搜索新壽約談吳東進 柯文哲：很久沒有見

新壽新板傑仕堡疑涉不法，檢調約談前董事長吳東進等17名被告。民眾黨主席柯文哲今天說，他已經很久沒有看到吳東進，時間大概有...

虛擬資產採登記制納管 彭金隆：會先修「洗錢防制法」

金管會主委彭金隆今天赴立法院財委會進行虛擬資產洗錢防制、虛擬資產專法等相關議題，進行專案報告。答覆立委林德福質詢時指出，...

違產金分離？國泰蔡家萬寶拿全家董事 金管會提2點釋疑

國泰金（2882）大股東萬寶開發持股全家便利商店19%，將在全家（5903）今年改選時，進駐董事會，派駐1席董事和1席獨...

檢調搜索新壽約談吳東進 彭金隆：與增資為獨立事件

新壽新板傑仕堡疑涉不法，檢調昨天依保險法特別背信罪約談前董事長吳東進等17名被告，震驚市場，金管會主委彭金隆今天證實有將...

國泰金大股東萬寶爭取出任全家超商董事 金管會：未違反產金分離

全家超商將於21日股東會改選董事，市場傳出國泰金大股東萬寶開發將拿下兩席董事與一席獨董，合計拿下三席董事席次，此舉是否有...

幣商明天公會成立 立委質疑不良幣商是否藉此洗白

虛擬幣商明天成立公會，成為今日財委會上討論焦點，不少朝野立委質疑成立公會之後的管理成效。立委郭國文質疑，目前在金管會這裡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。