降低警示戶中信銀開槍 7月中數位帳戶每月提款限領12萬

金管會強化打詐，金融業開始拉高網路防範詐騙限制，也透露希望國人存款以實體帳戶為主，國內大型消金銀中國信託銀開槍，宣布7月中，限制數位存款帳戶的金融卡提款限額，大幅縮減至每月僅能提款等值12萬元，為國銀裡相對嚴格者。

中信銀指出，如果有更高提領需求，「建議直接臨櫃實體帳戶」；國泰世華銀也宣布7月1日起，將調降CUBE網銀外幣轉出至他行每日單筆限額。

是否吹起數位存款帳戶跟進風潮？目前其他大型消金銀行，多未有針對數位存款帳戶調整金融卡提款限額措施，例如玉山銀表示，玉山數位帳戶近期占時並沒有額度調整規劃，目前每日提款以及刷卡消費最高限額，不包含轉帳額度下，合計為15萬元；永豐銀大戶帳戶也未傳出有調整規劃。

金融業者指出，數位存款帳戶持金融卡到ATM提款，通常分為自行與他行提領，一般來說，他行限額較低，自行通常限制每日12萬或15萬。

國內詐騙情事擾亂民眾，金管會要求銀行全力防範人頭戶，其中免到分行開戶的數位存款帳戶最受到關注，加上數位存款帳戶發展趨緩，金融業持續踩煞車，開始拉高帳戶風險控管。

中國信託商銀去年7月率先宣布，開立My Way台幣數位帳戶僅提供未持有中信台幣存款帳戶，意即為不提供給中信銀存戶開立，6月再度宣布，今年7月15日開始，強化數位存款帳戶風險管控，降低數存警示帳戶數，新增數位存款帳戶金融卡提款月限額為12萬元。

中國信託商銀11日回應，這是為了拉高數位存款帳戶防詐騙機制、保護存款戶而額外加的限制，因數位存款帳戶警示帳戶不法金流主要透過轉帳及ATM提款進行，考量數位存款帳戶依外規已管控轉帳日限額及月限額，而ATM提款現行僅控管日限額，因此自7月15日起強化風險管控，以守護客戶資產防止詐騙，同時，9月9日開始，數位存款帳戶如果在開戶180日以內，重新申請網銀暨行動銀密碼、OTP服務等，也必須要親臨分行臨櫃辦理。

中信銀強調，若客戶有較高的提款額度需求，可攜帶本人雙證件至任一分行臨櫃辦理將數位存款帳戶轉為實體帳戶。

國泰世華銀也宣布，7月1日起，將進一步調降CUBE網銀外幣轉出至他行帳戶每日單筆限額，降至等值10萬美元。

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