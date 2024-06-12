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元大銀行進駐三峽北大特區設三峽分行 提供創富金融服務

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
元大銀行設立新據點「三峽分行」，為新北市三鶯及北大特區貴賓提供更完善的金融服務。元大銀行／提供
元大銀行設立新據點「三峽分行」，為新北市三鶯及北大特區貴賓提供更完善的金融服務。元大銀行／提供

元大金控（2885）旗下元大銀行為提供新北市三鶯及北大特區貴賓更完善的金融服務，於北大特區國立台北大學校門的學勤路與大觀路口，設立新據點「三峽分行」，將憑藉集團豐富的資源與投資領域的專業度，為本區客戶打造最安全、專業且優質的金融體驗及服務。

國立台北大學社區特定區是台灣首個完整規劃的大學城開發案，擁有獨特的學術氣氛和優閒的大學城社區風貌，有最美重劃區之稱。三峽分行座落於北大特區的美麗林蔭大道上，營業空間嶄新明亮，特別設計了友善樂齡的各項設施及服務。三峽分行全體同仁將秉持在地深耕精神，致力與當地社區共同成長，以積極、熱忱、關懷的態度，協助客戶掌握最佳的投資契機，實現財務目標，創造更多財富。

元大銀行榮獲《財訊》2024年財富管理大獎「最佳服務」、「最佳客戶推薦」、「最佳數位智能系統」及「金融服務創新」等四項殊榮，高度重視高齡族群的交易管控與友善關懷，全體員工全力防阻金融詐騙，表現尤為出色。不僅在交易服務流程中時刻提醒客戶留意詐騙，更透過系統化的監測與加強驗證機制，即時發現可疑行為並攔阻異常交易，成為每一位客戶資產守護者。

為慶祝三峽分行的盛大開幕，元大銀行今天舉辦喬遷慶祝活動，推出「來北大找元大慶開幕」及「歡慶三峽分行開幕好咖薪」等專屬優惠活動，為新客戶提供多項獨享優惠。為實現在地深耕的承諾，三峽分行特別為北大特區打造「來北大找元大，三峽創富列車」活動，邀請貴賓一同打卡幸福車站，共同實現夢想與幸福生活，參加活動者將有機會獲得元大銀行三峽分行開幕好禮三選一，數量有限，送完為止。

元大金控 北大特區

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