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海外旅遊潮帶動雙幣卡 去歐洲買精品最多人使用

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
雙幣卡即時鎖定匯率低點、節省現鈔換匯手續費、海外消費無需攜帶大量現金三大優勢，已逐漸受到喜愛海外旅遊族群的喜愛。圖/萬事達卡提供
雙幣卡即時鎖定匯率低點、節省現鈔換匯手續費、海外消費無需攜帶大量現金三大優勢，已逐漸受到喜愛海外旅遊族群的喜愛。圖/萬事達卡提供

海外旅遊、商旅出差及留學持續火熱，據交通部觀光署統計，今年1至3月台灣旅客出境人次達399萬 ，相較去年翻倍成長。持續成長的出境旅客數，帶動外幣換匯需求，在數位化時代下，越來越多人使用雙幣卡

相較過去民眾需要到銀行臨櫃換匯，現在只要使用網銀服務就能在匯率低點購入外幣，並使用「雙幣卡」從外幣帳戶扣款進行支付，具有即時鎖定匯率低點、節省現鈔換匯手續費、海外消費無需攜帶大量現金三大優勢。

對於頻繁往來日本、歐美的民眾，各幣別雙幣卡都能在各種情境下發揮優勢，助力持卡人省荷包。

根據萬事達卡針對台灣雙幣卡匿名彙總之交易數據所進行的調研分析顯示 ，日圓雙幣卡持卡人的交易額近90%都是以日圓消費為主。

美元雙幣卡持卡人亦有近60%交易額為美元結匯 ，顯示雙幣卡海外專用的特性。

此外，日圓雙幣卡持卡人在消費金額上以住宿、百貨公司消費為大宗，在交易筆數方面，交通付款頻次僅次於餐飲消費。

美元雙幣卡持卡人在消費金額上以學費、住宿、餐飲為主，是海外留學生族群不可或缺的幫手。

而歐元雙幣卡持卡人則以購買精品，為消費金額最大宗，可一次省下匯差與價差。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據萬事達卡調查發現，相較於2019年僅32%民眾在海外旅遊時會運用信用卡、感應式支付錢包等刷卡支付工具 ，現在已增長至55%，使用比例成長約七成。

雙幣卡不像一般信用卡以新台幣結算，於海外交易時易受匯率浮動而影響結算金額。雙幣卡在海外消費時，是以對應外幣結算，再從外幣帳戶中扣款，讓持卡人可在外幣貶值時，先於網路銀行購買外幣存放於帳戶，爭取在匯率較佳時存足銀彈，賺取其中匯差，同時也可以省下提、存外幣現鈔的高昂手續費以及冗長的等待時間。

例如以近期日圓兌新台幣匯率出現30年新低，便可以選擇先換匯至外幣帳戶，日後無論是旅遊、商旅、留學都可以因為逢低買進、省下匯差，也不用攜帶大量現金。

萬事達卡與中國信託銀行、玉山銀行、合作金庫銀行、兆豐銀行、永豐銀行、第一銀行與國泰世華銀行皆有合作推出雙幣卡產品，持卡人最高可享國內消費6%、國外消費7%回饋，並享有匯兌折讓（換匯讓分）優惠。

台幣匯率 消費 雙幣卡

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