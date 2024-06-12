虛擬資產採登記制納管 彭金隆：會先修「洗錢防制法」

金管會主委彭金隆今天赴立法院財委會進行虛擬資產洗錢防制、虛擬資產專法等相關議題，進行專案報告。答覆立委林德福質詢時指出，在訂定虛擬資產專法之前，會先修「洗錢防制法」，並對虛擬資產業改採登記制。他進而指出，虛擬資產業是新興的行業，國際都認同未來是需要有執照的行業，先採登記制納管，專法制定之後，未來金管會也將擔任虛擬資產的「投資及交易」面向的主管機關。

立委林德福表示，3月20日比特幣出現暴跌走勢，而金管會當時還呼籲，虛擬資產具有高度投資性，彭金隆對此回應，對於虛擬貨幣的保守或開放，要二面向同時進行，例如各國都先從洗錢防治來管理，但當產業開始成形，且具國際競爭時，台灣也要注意，尤其台灣有很好的科技實力，仍要持續關注，注意市場的發展。

林德福也提及，央行正在研究數位新台幣（CDBC）在台灣的可行性，且央行總裁楊金龍對外表示對數位貨幣至少要三年以上的時間，且對比特幣仍向投資人警示。彭金隆表示，現在除了虛擬幣，還有穩定幣，金管會也在觀察國際趨勢以便未來管理的需求。 金管會主委彭金隆今天赴立法院財委會進行虛擬資產洗錢防制、虛擬資產專法等相關議題，進行專案報告。答覆立委質詢時指出，在訂定虛擬資產專法之前，會先修「洗錢防制法」，並對虛擬資產業改採登記制。記者林俊良／攝影 金管會主委彭金隆今天赴立法院財委會進行虛擬資產洗錢防制、虛擬資產專法等相關議題，進行專案報告。記者林俊良／攝影

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