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違產金分離？國泰蔡家萬寶拿全家董事 金管會提2點釋疑

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

國泰金（2882）大股東萬寶開發持股全家便利商店19%，將在全家（5903）今年改選時，進駐董事會，派駐1席董事和1席獨董，立委郭國文質疑是否有產金分離？金管會局長莊琇媛提兩點，一、產金分離僅規範金融機構本身，二、席次並未過半，初步認為沒有產金分離疑慮。

全家將於6月21日股東會進行董事改選，總席次從13增至15席，包含董事10名及獨立董事5名。僅次於日本全家的第二大股東萬寶開發（國泰金大股東），將囊括1席董事和1席獨董。

立委郭國文說，2022年國泰萬寶買全家，強調純財務投資，如今卻派駐董事，是否有違反產金分離？

金管會主委彭金隆說，產金分離概念並非法律規定，主要是落實在兩大面向，一、金融機構負責人不能兼任，二、金融機構投資非金融相關事業的股權不能超過一定比例。

莊琇媛也說，當時有找萬寶溝通，並告知萬寶若後續要對全家指派董事，需事先讓金管會知道。

今年萬寶基於保護自己持股19%的投資權益，在全家董事這屆任期屆滿後，進一步指派兩席董事，已有向金管會說明。

至於是否有產金分離的疑慮？莊琇媛說，一、產金分離是規範金融機構本身，大股東沒有非常明確，二、因指派兩席，考慮兩席也沒有過半，後續也沒有說要進一步合作，因此初步評估沒有產金分離的問題。

後續全家 ATM 要跟國泰世華銀合作，她說，利害關係人交易在金控法、銀行法都有相關的規範，合作條件需要符合利害關係人交易的程序。

未來進一步是否會針對金融機構大股東去投資產業做通案規範，還需做進一步觀察。

全家便利商店 國泰金 股東會

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