檢調搜索新壽約談吳東進 彭金隆：與增資為獨立事件

新壽新板傑仕堡疑涉不法，檢調昨天依保險法特別背信罪約談前董事長吳東進等17名被告，震驚市場，金管會主委彭金隆今天證實有將資料移送檢調，至於外界關注是否衝擊新光金辦理現金增資，他強調，大股東行為與增資計畫屬獨立事件。

新光金旗下新光人壽經營旗下新板傑仕堡疑涉不法，檢調11日搜索新壽等地並依保險法特別背信罪約談17名被告，其中吳東進等6人移送新北地檢署，經檢察官漏夜複訊後交保。因新光金正擬辦理現金增資且近期併購傳聞甚囂塵上，此事引起金融市場高度關注，亦成今天立法院財政委員會朝野立委關心焦點。

國民黨立委李彥秀關注，新光金正要辦理現金增資、新壽亦有規劃發債，此消息會否衝擊市場信心，彭金隆答詢時直言，投資人可能心理層面會受消息影響，但就法律面而言，增資計畫和大股東行為，兩者屬於分開的獨立事件。

民進黨立委郭國文詢問，金管會先前就新壽未落實新板傑仕堡管理，曾予以開罰，此次檢調查案，是否為金管會駐會檢察官移送。彭金隆答詢時證實，金管會有移送檢調。

彭金隆說明，金管會例行會辦理金融檢查，金檢後若認為有涉犯刑責疑慮，會請教駐會檢察官意見，依駐會檢察官意見，若有必要會移送檢調；至於檢調辦案有其一定時程，何時發動，金管會完全無法過問。

郭國文進一步指出，此事連帶影響上，有一派說法認為可能加速新光金洽談合併進程，或可能達到延緩現金增資時程效果，金管會立場為何。

彭金隆直言，過去新光金及台新金有合併研究等動作，外界亦有臆測，作為金管會主委，他不臆測此事與合併關聯性，但金管會會密切注意；至於新壽增資等財務業務改善計畫，金管會目前正依程序審核中，和大股東行為是兩件事。

郭國文追問，此事後續究竟會否加速新光金談合併進程，彭金隆提到，金融機構合併，依法有一定程序，法律均有明定架構、程序及申請過程，金管會依法行政，會考慮各種因素，但不會因某些案件作法規調整。

國民黨立委賴士葆則認為，新壽2年前因未落實新板傑仕堡B棟查核控管、具利害關係商旅申請核銷餐飲等費用偏高且欠合理卻逕予核銷、辦理新板傑仕堡住宿出租作業有缺失等原因，已遭金管會開罰300萬元，為何2年後檢調突查此案，是否有政治力介入。

法務部政務次長徐錫祥答詢時表示，檢察官辦案，絕對秉公、依法處理，不會有政治力介入。

彭金隆答詢時解釋，金管會有駐會檢察官制度，當金管會檢查局依法辦理金檢，發現有涉不法疑慮時，會與駐會檢察官討論，評估有必要下，會依標準程序移送檢調，交由檢調處理，「金管會一切依法辦理」。

金管會保險局長施瓊華答詢時提到，金管會2年前已進行行政處罰，至於刑事方面，為檢察官在辦，金管會並無介入。

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